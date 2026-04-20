WEC, Ferrari commenta il weekend di Imola: “Raccolti punti importanti per il campionato”

Ferrari ha ottenuto il secondo posto nella 6h Imola 2026, prima prova del FIA World Endurance Championship. L’equipaggio n. 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, hanno completato l’evento italiano in seconda posizione alle spalle della Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi.

La battaglia c’è stata per oltre tre ore tra le due Toyota, i giapponesi sono riusciti ai box a superare le due 499P ufficiali, rispettivamente in prima (n. 51) e seconda piazza (n. 50) dopo la conclusione del primo giro.

Alessandro Pier Guidi ha affermato ai media presenti sulle rive del Santerno, tra cui OA Sport: “Penso che oggi abbiamo ottenuto dei buoni punti in ottica campionato, un secondo posto e la pole sono un ottimo inizio del Mondiale. Sicuramente i nostri rivali sono stati fortunati con la Virtual Safety Car, ma sono dinamiche che fanno parte della competizioni. Ovviamente volevamo vincere a Imola, davanti ai nostri tifosi, credo che sia una normale”.

Non poteva mancare il commento di Antonio Fuoco, protagonista con Nicklas Nielsen e Miguel Molina al volante della Ferrari n. 50. La 499P che ha trionfato a Le Mans nel 2024 ha faticato nei confronti dei rivali in seguito ad una penalità per non aver ignorato le bandiere gialle.

Il calabrese ha dichiarato: “Era prevista un po’ di pioggia, ma alla fine non è cambiato nulla. Sapevamo sin dall’inizio del fine settimana che sarebbe stata abbastanza complicata, sicuramente non è bello faticare in accelerazione contro i nostri principali rivali. Resta complicato capire come un nostro avversario non abbia avuto assolutamente degrado o comunque un consumo inferiore al nostro. Se perdi una serie di metri in uscita di curva poi è complicato se non impossibile recuperare. Nel finale ho pensato ai punti, non aveva senso rischiare per scavalcare la BMW”.