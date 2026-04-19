WEC, Toyota torna a vincere la 6 Ore di Imola. Ferrari seconda con l’equipaggio di Giovinazzi

Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi iniziano nel migliore dei modi il FIA World Endurance Championship 2026 ottendno la 50ma affermazione in 100 competizioni effettuate. Il marchio giapponese, a segno in Emilia-Romagna anche nel 2024, debutta e vince con la nuova TR010 battendo la Ferrari n. 51 di Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi/James Calado.

Con la constante incognita della pioggia, la 6h Imola ha visto anche la seconda Toyota impensierire la Ferrari n. 51. Antonio Giovinazzi è stato sorpreso a dopo la quinta sosta dalla Toyota n. 7 di Kamui Kobayashi, il giapponese si è trovato davanti all’italiano non cambiando gli pneumatici.

Stessa strategia invece per la Ferrari n. 51 e soprattutto per la Toyota n. 8 che con Sébastien Buemi ha iniziato ad amministrare il buon margine nei confronti dell’auto gemella e della Ferrari n. 51.

La sosta conclusiva, grazie al cambio gomme della Toyota n. 7, ha permesso a Giovinazzi di tornare secondo, l’ex pilota di F1 non è però più riuscito a riprendere la TR010 Hybrid n. 8 che ha amministrato la scena fino alla bandiera a scacchi.

Primo successo quindi al debutto per la rinnovata Toyota davanti alla Ferrari n. 51 che nel finale non è mai stata in grado di impensierire i rivali. Il podio è stato completato dalla seconda Toyota: la n. 7 di Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway.

Quarta piazza per l’Alpine n. 35 davanti alla BMW n. 20 ed alla Ferrari n. 50 che ha pagato a caro prezzo la penalità rimediata intorno a metà evento per non aver rispettato le bandiere gialle. Alle loro spalle BMW n. 15, Cadillac n. 38, Aston Martin n. 007 ed AF Corse Ferrari n. 83.

In GT si impone perfettamente come nel 2024 la BMW M4 GT3 EVO n. 69 di Anthony McIntosh/Parker Thompson/Dan Harper. Il terzetto svetta sulla Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport di Nicky Catsburg/Ben Keating/Jonny Edgar e sulla Porsche 992 GT3-R EVO n. 92 Manthey di Yasser Shahin/Richard Lietz/Riccardo Pera.

Beffa per la McLaren 720S GT3 EVO n. 10 Garage 59. Un problema tecnico ha negato a Marvin Kirchhöfer di poter ottenere il primo acuto al debutto per la compagine britannica, in azione nel FIA WEC al posto di United Autosports per il 2026.

Quarta posizione per la Porsche n. 91 Manthey davanti a WRT BMW n. 32 ed a VISTA AF Corse Ferrari n. 21. Una sosta extra nella fase conclusiva della 6h Imola ha pregiudicato il podio per la 296 GT3 EVO di François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera.

Prossimo appuntamento nel secondo weekend di maggio a Spa-Francorchamps. Ottima in ogni caso la risposta del pubblico italiano, 92.157 persone hanno infatti raggiunto l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola nell’arco degli ultimi giorni.