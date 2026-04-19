GT, Audi vince la race-2 delle 24h Nürburgring Qualifiers. Problemi per Verstappen

Christopher Haase/Alexander Sims/Ben Green vincono la seconda ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’, l’ultimo vero test in attesa 24 Ore che vivremo tra un mese. L’equipaggio di SCHERER SPORT PHX, in azione con un’Audi R8 LMS GT3 EVO II, ha preceduto all’arrivo la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 del Team ABT di Luca Engstler/Mirko Bortolotti/Patric Niederhauser e la Porsche 922 GT3-R EVO di Manthey affidata a Thomas Preining/Matt Campbell.

L’evento, oltremodo spettacolare, ha visto una lunga lotta per il primato che ha visto protagonista anche la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing di Max Verstappen e Lucas Auer.

L’olandese, dopo un nuovo duello come accaduto in NLS 2 contro l’Audi n. 16 di Christopher Haase, è stato rallentato da un problema tecnico che ha vanificato un’eccellente secondo stint. Il pilota di F1 ha dovuto effettuare una lunga sosta, Auer è poi tornato regolarmente in pista per completare la quinta sfida della stagione nell’Inferno Verde.

La Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 ha completato le quattro ore per accumulare chilometri in vista della seconda sfida dell’Intercontinental GT Challenge 2026. Nell’occasione avremo finalmente tutti gli equipaggi del panorama GT contemporaneamente in azione, una competizione semplicemente da non perdere.