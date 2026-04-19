WEC, 6h Imola: Toyota e Ferrari in lotta per il successo a metà gara

Metà gara in archivio a Imola per quanto riguarda il primo round del FIA World Endurance Championship. La Toyota n. 8, attualmente nelle mani di Ryo Hirakawa, precede di pochi decimi la Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi.

La seconda sosta di giornata ha permesso ai giapponesi di avvantaggiarsi nei confronti della Ferrari, in pole nella giornata di ieri sulle rive del Santerno per il secondo anno consecutivo con Antonio Giovinazzi.

La 499P, grazie a James Calado, ha controllato le prime fasi di una corsa che è stata interrotta in due occasioni con due Virtual Safery Car. La prima è stata innescata per un problema alla Lexus n. 78 Akkodis ASP, mentre la seconda è scattata per un errore in curva 2 della Peugeot n. 93.

La ripresa delle ostilità ha permesso alla Ferrari di restare agganciata alla Toyota TR010 n. 8. Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi mantengono quindi la leadership anche se il margine nei confronti della Rossa è di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi è inferiore al secondo.

La coppia ha un ampio margine nei confronti dell’Alpine n. 35, della Toyota n. 7 e della BMW n. 15. Seguono la Ferrari n. 83 AF Corse, la Peugeot n. 94 e l’Aston Martin n. 007, mentre sono più arretrate la Cadillac n. 12 e la Ferrari n. 50. Le due vetture hanno perso tanto terreno in seguito ad una penalità per non aver rispettato le regole riguardanti le bandiere gialle in uscita di curva 13.

Antares Au/Tom Fleming/Marvin Kirchhöfer conducono invece la classe LMGT3 con la McLaren 720S GT3 EVO n. 10 Garage 59. L’auto che ha firmato la pole position precede la BMW M4 GT3 EVO n. 69 Team WRT e la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport.