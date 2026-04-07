WEC, Ferrari incontra le Frecce Tricolori in attesa della prima prova di Imola

In attesa del primo round del FIA World Endurance Championship, in programma a Imola nel weekend del 19 aprile, Ferrari ha incontrato la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” per un evento speciale.

La manifestazione si è svolta presso la base aerea di Rivolto in Friuli. Protagonista la 499P n. 51 che con Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado ha vinto l’ultimo titolo piloti, risultato ottenuto in Bahrain lo scorso novembre insieme alla conquista del Mondiale costruttori.

Il britannico Calado ha guidato il prototipo, l’ex vincitore della 24h Le Mans è stato aiutato dal compagno Miguel Molina. Lo spagnolo ha collaborato alle operazioni che si sono svolte prima del sorvolo dei velivoli. Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Pier Guidi e Giovinazzi, invece, hanno avuto l’opportunità di entrare negli abitacoli degli aerei provando una particolare esperienza di volo.

Ferrari, a segno lo scorso anno in quel di Imola proprio con l’auto n. 51, si prepara per una nuova stagione agonistica nel FIA WEC. L’appuntamento è su tracciato di casa settimana prossima, prima dellle otto tappe previste.