Verona-Civitanova oggi, Superlega volley 2026: orario gara-3, tv, programma, streaming

La serie è tornata in perfetta parità e Gara 3 tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova assume ora un peso specifico decisivo nella semifinale Scudetto di Superlega. Dopo il netto successo iniziale degli scaligeri e la pronta reazione dei marchigiani, la sfida torna al Pala AGSM AIM, palcoscenico in cui si inizieranno a delineare con maggiore precisione i reali equilibri tecnici del confronto.

Le prime due sfide hanno offerto spunti tattici di grande interesse. In Gara 1 Verona ha dettato il ritmo grazie a una regia brillante di Christenson, abile nel distribuire il gioco con continuità e nel coinvolgere Keita, Darlan e Mozic, rendendo difficile la lettura al muro avversario. In quella situazione Civitanova ha sofferto soprattutto la varietà delle soluzioni offensive venete e l’impossibilità di contenere con efficacia gli attaccanti di palla alta.

In Gara 2, invece, la Lube ha cambiato marcia. La formazione di Medei ha fatto un salto di qualità soprattutto nel fondamentale più determinante della serie, il muro-difesa, trovando maggiore solidità con Gargiulo, protagonista a rete, e riuscendo a limitare l’incisività degli attaccanti veronesi nei momenti cruciali. Non a caso, i punti che hanno deciso l’incontro sono arrivati da break costruiti con muro e rigiocate, in particolare nei finali del primo e del quarto set.

Un altro aspetto chiave è stata la gestione degli errori. Verona, pur mantenendo percentuali offensive interessanti, ha pagato alcuni cali di precisione, soprattutto al servizio e nelle fasi decisive: gli errori nei momenti chiave di Keita e Darlan hanno inciso sull’andamento del match. Civitanova, al contrario, ha mostrato maggiore lucidità nei finali, affidandosi alla continuità e alla qualità di Nikolov e Bottolo, capaci di trovare soluzioni anche contro il muro ben piazzato. In vista di Gara 3, quindi, Verona dovrà ritrovare la continuità offensiva espressa nella prima partita, riducendo il numero di errori e provando ad accelerare il ritmo per evitare che il muro marchigiano possa organizzarsi. Sarà importante anche il contributo dei centrali, con Zingel e Nedeljkovic chiamati a essere più incisivi per creare spazi agli schiacciatori.

Civitanova, dal canto suo, proverà a dare continuità a quanto mostrato in Gara 2, puntando su un sistema di muro-difesa solido e aggressivo e su una gestione più ordinata del cambio palla. La crescita di Gargiulo e la regia di Boninfante hanno ampliato le soluzioni offensive della Lube, che cercherà anche di mettere pressione dai nove metri per complicare la costruzione del gioco veronese. Gara 3 si prospetta dunque come una sfida di dettagli e aggiustamenti, dove conteranno le scelte nei momenti chiave e la capacità di gestire i finali punto a punto. Con la serie sull’1-1, il confronto di Verona può rappresentare un passaggio decisivo verso la finale: chi riuscirà a imporre il proprio sistema di gioco avrà un vantaggio importante nella corsa all’ultimo atto.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala Agsm AIM di Verona sabato 11 aprile con inizio alle 18.00. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Dazn (saltuariamente visibile sul canale 214 di Sky), Rai Play e VBTV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova.

A CHE ORA I PLAYOFF DI SUPERLEGA DI VOLLEY MASCHILE

Sabato 11 aprile – Allianz Cloud di Milano

Ore 18.00 Rana Verona vs Cucine Lube Civitanova – Diretta su Raisport HD

PROGRAMMA PLAYOFF SUPERLEGA VOLLEY MASCHILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport HD (canale 58 del digitale terrestre)

Diretta streaming: Dazn, Rai Play, VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.