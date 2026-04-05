Verona schianta Civitanova: scatto nella semifinale scudetto, Keita e Souza scatenati

Verona ha sconfitto Civitanova per 3-0 (34-32; 25-21; 25-21) nella gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile, portandosi così in vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica all’atto conclusivo, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra Perugia e Piacenza). La seconda forza della stagione regolare di Superlega ha avuto la meglio di fronte al proprio pubblico del PalaMagis, regalandosi una bella Pasqua contro la sesta classificata del campionato, che nei quarti di finale aveva eliminato Trento (Campioni d’Italia) e che era reduce dall’eliminazione nei quarti di Champions League.

La Rana ha avuto la meglio al termine di un rovente primo parziale: rimonta da 6-11 e 14-19, pareggio agganciato a quota 22, due set-point annullati (24-32 e 25-24) e frazione chiusa in proprio favore all’ottava occasione utile. Rotto il ghiaccio e scacciata l’emozione, i detentori della Coppa Italia hanno poi condotto con disinvoltura le operazioni nei due set successivi e hanno così chiuso la pratica in 94 minuti di gioco, lanciando l’appuntamento con gara-2, in programma mercoledì 8 aprile (ore 20.30) all’Eurosuole Forum.

Prestazione sopra le righe da parte di tutti gli attaccanti: 15 punti (3 ace, 55% in fase offensiva) per Noumory Keita, 13 punti per Darlan Souza (59%) e 11 punti per Rok Mozic (53% sotto la regia di Micah Christenson, mentre al centro hanno giocato Aidan Zingel (8) e Marco Vitelli (4), il libero Matteo Staforini ha chiuso con il 58% in ricezione. A Civitanova non sono bastati gli schiacciatori Aleksandar Nikolov (20 punti) e Mattia Bottolo (10), 8 marcature per l’opposto Eric Loeppky in diagonale con Mattia Boninfante, 4 per il centrale Giovanni Gargiulo.