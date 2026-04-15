Vela, Italia a Hyeres con una flotta impressionante. Tita/Banti, Pianosi e tutti gli altri big azzurri in gara

Da lunedì 20 a venerdì 25 aprile Hyeres ospiterà la 57ma edizione della Semaine Olympique Française, prestigiosa regata valevole come secondo atto stagionale del Sailing Grand Slam 2026. Il massimo circuito internazionale di vela olimpica fa tappa nel sud della Francia per uno degli appuntamenti più importanti e spettacolari dell’anno, in cui saranno impegnati quasi tutti i migliori equipaggi al mondo delle dieci classi che fanno parte attualmente del programma a cinque cerchi.

L’Italia si presenterà nella baia di Hyeres con una flotta estremamente ambiziosa e competitiva, che può contare su alcune eccellenze del panorama globale ed in generale su tanti atleti di alto livello. Grande attesa in particolare per il ritorno alle competizioni (quasi due anni dopo Parigi 2024) della formidabile coppia Ruggero Tita/Caterina Banti, di nuovo insieme con il sogno di andare a Los Angeles 2028 e firmare una clamorosa tripletta olimpica nel Nacra 17.

Oltre a Tita/Banti, che non potranno essere ancora al top del potenziale, vedremo in azione nelle acque francesi anche l’altro eccellente binomio azzurro del Nacra 17 composto da Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei, reduce da un 2025 in cui si è attestato nel ruolo di seconda forza in campo a livello mondiale dietro solamente ai formidabili britannici John Gimson/Anna Burnet.

Nazionale italiana che andrà a caccia del podio nell’imminente Semaine Olympique Française con le sue altre stelle Riccardo Pianosi (campione mondiale in carica nel Kite), Marta Maggetti (oro olimpico a Parigi 2024 nell’iQFoil) e Nicolò Renna (campione del mondo di iQFoil nel 2024), ma anche con diversi outsider di lusso tra cui Ferrari/Dubbini e Berta/Caruso nel 470 misto, Chiara Benini Floriani nel singolo femminile ILCA 6 e Lorenzo Brando Chiavarini nel singolo maschile ILCA 7.