Vela: il Bonds Flying Roos di Slingsby trionfa al SailGP di Rio. Ancora buone indicazioni dal Team Italy

Termina al settimo posto la gara del Red Bull Italy sulle acque di Rio de Janeiro, località del Brasile che ha ospitato questa settimana la quarta tappa del SailGP 2026, competizione itinerante di vela da alcuni definita come la “Formula 1 del mare”.

Di fatto, l’equipaggio capitanato da Phil Robertson ha confermato lo stesso piazzamento del day-1, conquistando complessivamente 33 punti totali, maturati grazie ad un ottimo secondo posto raccolto nella quinta regata (la prima di giornata) a cui è seguito una dodicesima ed una nona posizione.

A trionfare sono stati gli uomini del Bond Flying Roos di Tom Slingsby, il quali hanno preceduto i Los Galllos di Diego Botin, secondi, e gli Artemis di Nathan Outteridge. I neozelandesi avevano tra l’altro chiuso al comando anche le sette regate con 53 punti complessivi.

Il prossimo appuntamento con il SailGP GP sarà presso le Bermuda, con il quinto atto della rassegna in scena il 9 ed il 10 maggio.