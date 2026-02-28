Vela, Spagna in fuga dopo la prima giornata del SailGP di Sydney. Red Bull Italy in crescita

Va in archivio per fortuna senza incidenti e con delle regate mozzafiato nelle acque del porto di Sydney il day-1 della terza tappa stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Quest’oggi si sono disputate quattro prove di flotta, mentre domani andranno in scena le ultime regate di qualificazione con a seguire la Finale secca a tre.

In testa alla classifica provvisoria troviamo gli spagnoli di Los Gallos con al timone Diego Botin, capaci di collezionare 32 punti con uno score di 5-1-1-5, mentre la zona qualificazione per l’ultimo atto dell’evento è completata dai padroni di casa australiani Bonds Flying Roos (capitanati da Tom Slingsby) e dagli svedesi di Artemis (guidati dall’aussie Nathan Outteridge) rispettivamente a 28 e 26 punti totali.

Non tutto è perduto comunque per alcune inseguitrici, che restano in scia alla top3 e domani potranno inseguire il pass per la finale. Quarta piazza a 23 punti per i britannici di Emirates GBR, che hanno lo stesso punteggio del team Red Bull Italy. La compagine nostrana timonata da Phil Robertson è salita di colpi rispetto al precedente appuntamento in Nuova Zelanda, come dimostra il parziale odierno di 4-4-3-10.