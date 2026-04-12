Vela
Vela, il Team Italy chiude in sesta posizione il day-1 del SailGP di Rio
Un’Italia discreta ha chiuso al sesto posto la prima giornata valida per il SailGP di Rio De Jainerò. L’equipaggio capitanato da Phil Robertson ha infatti conquistato complessivamente 22 punti, guadagnando così la sesta posizione.
Nello specifico il team azzurro ha ottenuto rispettivamente due settimi posti nei primi due segmenti, ben destreggiandosi con delle condizioni non particolarmente favorevoli imponendosi nella terza regata e accomodandosi di nuovo in settima nella quarta.
Lotta sul filo di lana invece nella top 3, con i Bond Flying di Tom Slingsby al vertice con 28 punti, ad una sola lunghezza di distanza dall’U.S SailGP Team di Taylor Canfield e a due dagli Artemis di Nathan Outteridfge.
In scia anche il Germany by Deutsche Bank di Erik Kosegarten-Heil, quarto a quota 25, e i Los Gallos di Diego Botin, quinti a quota 24. Nella giornata di domenica si disputerà il resto delle regate, dove gli osservati speciali saranno i padroni di casa Mubadala Brazil di Martine Grael, decimi con quattordici punti ed alla prese con alcuni problemi meccanici.