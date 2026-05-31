Vela
SailGP: i Los Gallos avanti nel day-1 di New York con un format ridimensionato per il vento
Il meteo modifica il programma nella giornata inaugurale del SailGP 2026 di New York, sesta tappa della competizione itinerante soprannominata la “Formula 1” della vela. Per via del forte vento abbattutosi sulla città statunitense che ha ostacolato le operazioni di sollevamento delle imbarcazioni, la direzione gara ha deciso di optare per una modifica del format, consentendo la partecipazione di soli quattro equipaggi, selezionati in base alla classifica attuale del Campionato, assegnando un punteggio rimodificato.
Dopo i primi tre segmenti a guidare le operazioni sono stati i Los Gallos di Diego Botin. Il team iberico ha cominciato la giornata accomodandosi al secondo posto, per poi imporsi nelle altre due regate arrivando così a due punti, uno in più degli Emirates GBR di Dylan Fletcher, vincitori della prima prova salvo poi accomodarsi al secondo posto nelle altre.
Gli Artemis capitanati da Nathan Outteridge si sono invece accontentati del gradino più basso in tutte e tre le regate disputate, rimanendo così a 0 come tutti gli altri equipaggi, pronti a scendere in acqua per la giornata di domani.
Tra poco meno di venti ore, vento permettendo, debutteranno sulle acque statunitensi anche il resto degli equipaggi, compreso quello italiano capitanato da Phil Robertson.