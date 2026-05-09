Vela
SailGP Bermuda: il Red Bull Team Italy settimo dopo la prima giornata, bene Bonds Flying Roos e Los Gallos
Si conclude al settimo posto il primo giorno di competizioni sulle acque dell’Oceano Atlantico, teatro questo weekend della tappa valida il SailGP, in scena nelle isole Bermuda. L’equipaggio ha raccolto complessivamente diciassette punti in un day-1 caratterizzato dalla grande prova di forza delle squadre di Tom Slingsby.
Nello specifico il Red Bull Team Italy guidato da Phil Robertso ha ottenuto il sesto posto nel segmento inaugurale, per poi guadagnare la decima e la nona piazza nelle altre due regate. Grande prova di forza invece per i Bonds Flying Roos di Slingsby, al momento in testa appaiati ai Los Gallos, secondi con lo stesso parziale.
Non lontani poi i velisti statunitensi dell’US SailGP Team capitanati da Taylor Canfield, terzi con 28 punti, tre lunghezze in più dei German by Deutsche Bank di Erik Kosegarten-Heil e dei Northstar di Giles Scott, quarti e quinti a quota 25.
Domani, domenica 10 maggio, si svolgeranno gli ultimi segmenti in programma con tre regate pianificate.