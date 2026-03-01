Vela, Red Bull Italy sfiora la finale al SailGP di Sydney. Vince il team statunitense

Buone notizie in chiave azzurra a Sydney al termine del terzo appuntamento stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Il team italiano ha sfiorato l’accesso alla finale della tappa australiana, conquistando comunque un ottimo quarto posto che fa ben sperare per i prossimi mesi.

Il successo è andato alla compagine statunitense guidata dal driver Taylor Canfield, che si è imposta nel Match Race decisivo battendo Emirates GBR di Dylan Fletcher ed i Los Gallos di Diego Botin dopo aver staccato l’ultimo pass per la finale con un solo punto di vantaggio su Red Bull Italy, capace di confermarsi ad alti livelli anche oggi nelle tre regate di flotta collezionando uno score di 4-8-2.

Jimmy Spithill, CEO del team italiano, ha dichiarato: “La squadra ha fatto ottimi progressi in condizioni veramente difficili ed è bello vedere tutto l’impegno che i ragazzi hanno messo tra questi due eventi. Ora occhi puntati su Rio“. Soddisfatto anche il timoniere neozelandese Phil Robertson: “Finiamo l’evento in quarta posizione, quindi sicuramente un bel weekend per noi. Lasciamo Sydney con un po’ di amaro in bocca, avendo perso la finale per un punto, ma abbiamo molto su cui riflettere e migliorare. Sappiamo qual è il nostro posto nella flotta e ancora non è dove vorremmo essere, quindi non ci montiamo la testa e guardiamo avanti“.