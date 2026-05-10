Vela, Red Bull Italy costante ma lontano dalla finale al SailGP delle Bermuda. Vince Tom Slingsby

Si conclude con il trionfo dei Bonds Flying Roos alle Bermuda la quinta tappa del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. La compagine australiana capitanata da Tom Slingsby ha primeggiato nelle acque dell’Oceano Atlantico, conquistando il terzo successo dell’anno e consolidando la leadership nella classifica generale della manifestazione.

Dopo aver dominato la fase di qualificazione dedicata alle regate di flotta (quattro ieri e tre oggi), il team aussie si è imposto anche nella Finale del Bermuda Sail Grand Prix battendo nel Match Race decisivo gli spagnoli di Los Gallos (con al timone Diego Botin) ed i rappresentanti della Germania (con Erik Heil da skipper), relegati rispettivamente in seconda e terza piazza.

Quarto posto al termine dell’evento per Emirates GBR, davanti agli elvetici di Explora Swiss, ai canadesi di Northstar e agli statunitensi dell’U.S. SailGP Team, mentre la squadra italiana Red Bull Italy guidata da Phil Robertson non è andata oltre l’ottava piazza (seppur a soli 4 punti dalla top4) con una sesta e due settime posizioni nelle tre prove odierne.