L’incredibile ascesa di Valentin Vacherot: una storia cambiata in sei mesi

La parabola di Valentin Vacherot somiglia a quelle storie che il tennis ogni tanto regala, ma che raramente raggiungono questa intensità. Perché qui non c’è solo un exploit improvviso, ma un cambio di dimensione che ha riscritto gerarchie e prospettive nel giro di pochi mesi. Oggi, nel Principato, il suo nome è già leggenda. E non è un’esagerazione.

A Montecarlo, nel torneo di casa, il monegasco ha costruito un altro capitolo della sua ascesa: vittorie pesanti, contro avversari d’élite come Lorenzo Musetti e Alex de Minaur, e una semifinale che lo proietta definitivamente tra i grandi. Domani, davanti al suo pubblico, sfiderà il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, per un posto in finale. Comunque vada, uscirà dal torneo con il miglior ranking della carriera — almeno numero 17 del mondo, con margini per spingersi ancora più in alto.

Eppure, per capire davvero questa storia, bisogna tornare indietro. Non di anni, ma di mesi. A ottobre 2025, a Shanghai. Fino a quel momento, la carriera del monegasco era stata lontana dai riflettori. Un percorso costruito con pazienza, quasi in silenzio. Nato a Roquebrune-Cap-Martin nel 1998, cresciuto in una famiglia dove il tennis è tradizione prima ancora che sport — fratellastro di Benjamin Balleret, suo attuale allenatore, e cugino di Arthur Rinderknech — Valentin ha respirato racchette e campi fin da bambino.

Ma la sua strada non è stata quella classica dei predestinati. Niente salto precoce nel professionismo: tra il 2016 e il 2021 sceglie il tennis universitario negli Stati Uniti, alla Texas A&M University. Una scelta controcorrente, che lo forma tecnicamente e mentalmente, ma lo tiene lontano dalle luci del circuito maggiore fino ai 23 anni.

Quando entra stabilmente nel circuito ATP, il suo nome è uno tra tanti. Costruisce la classifica nei Challenger, passo dopo passo: primo titolo nel 2022 a Nonthaburi, poi il salto di qualità nel 2024, con tre vittorie consecutive tra Thailandia e India. Segnali, certo. Ma ancora niente che lasci presagire ciò che sarebbe accaduto di lì a poco.

A ottobre 2025, Vacherot è numero 204 del mondo. Fuori dai radar. Poi arriva Shanghai. Quella settimana diventa un punto di non ritorno: partita dopo partita, il monegasco elimina avversari più quotati, tra cui anche Novak Djokovic, alza il livello, trova una fiducia mai vista. Il risultato è storico: conquista il titolo al Masters 1000 di Shanghai, diventando il vincitore con il ranking più basso nella storia del torneo. In sette giorni guadagna oltre 160 posizioni e irrompe tra i primi 40 del mondo.

Da lì, la traiettoria cambia completamente. Il finale di stagione lo conferma: quarti di finale al Rolex Paris Masters, ingresso tra i primi 30. Poi il 2026, quello della consacrazione: ottavi e quarti nei grandi tornei americani, continuità nei risultati, fino al best ranking di numero 23 raggiunto il 30 marzo.

E così si arriva a Montecarlo. A casa sua. Qui la storia assume un significato diverso, quasi simbolico. Perché il giocatore non rappresenta solo se stesso, ma un intero Principato che nel tennis non aveva mai avuto un protagonista di questo livello. E lui risponde nel modo più forte possibile: battendo due top-10 e diventando il primo giocatore nella storia dei Masters 1000 a raggiungere le sue prime due semifinali ATP proprio in tornei di questa categoria. Un’anomalia statistica, certo. Ma anche la prova definitiva di quanto il suo percorso sia fuori dagli schemi.