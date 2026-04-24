United Rugby Championship: una delusa Benetton ospita il Leinster

Terzultimo turno dell’United Rugby Championship e finale di stagione che ha poco da dire per le due formazioni italiane, ormai fuori dai giochi per la corsa ai playoff. Se le speranze erano appese a un filo sottilissimo, il ko dello scorso weekend contro il Munster a Monigo ha definitivamente escluso la Benetton Treviso dalla possibilità di accedere alla post season.

E la sconfitta nei quarti di finale di Challenge Cup pochi giorni prima hanno significato un aprile orribile per i biancoverdi, che ormai devono già guardare alla prossima stagione. E il primo impegno è ancora a Monigo, in casa contro gli irlandesi del Leinster. “Sappiamo che Leinster è un avversario molto tosto, non è mai facile giocare contro di loro. E’ una squadra irlandese, molto forte sia in attacco che in difesa. Noi ci stiamo preparando al meglio, per affrontarli al meglio nella fase offensiva, e anche in difesa dovremo giocare al massimo per frenare il loro gioco” ha dichiarato Lorenzo Cannone alla vigilia del match.

I dubliners, invece, sono attualmente terzi in classifica e sono a caccia di punti non solo per blindare il posto nei playoff, ma anche per risalire ancora la classifica e sfruttare il fattore campo in semifinale. Per questo gli irlandesi dovranno ragionare bene su che formazione schierare sabato, visto che il Leinster la settimana dopo sarà impegnata nella semifinale di Champions Cup e, dunque, potrebbe comunque far riposare alcune delle sue stelle.

In questo contesto, la sfida di Treviso rappresenta per la Benetton soprattutto un banco di prova per orgoglio e crescita, più che per la classifica. Contro un Leinster motivato e ancora in piena corsa per le posizioni di vertice, i biancoverdi sono chiamati a dare segnali di reazione dopo un periodo difficile, cercando di chiudere la stagione con prestazioni convincenti. Al di là del risultato, sarà fondamentale mostrare solidità e continuità, elementi su cui costruire il rilancio in vista della prossima annata.