United Rugby Championship: Benetton Treviso sconfitta in casa dal Munster. Playoff ormai irraggiungibili

La Benetton Treviso cade fragorosamente tra le mura amiche dello Stadio Comunale di Monigo e subisce una netta sconfitta contro il Munster in occasione del quindicesimo turno di regular season dell’United Rugby Championship 2025-2026. Secondo ko consecutivo e ottavo in totale per la franchigia veneta, che dice addio alle residue speranze di tornare in corsa per l’accesso ai playoff.

Quando mancano tre giornate al termine della stagione regolare Treviso occupa la tredicesima posizione in classifica generale con 28 punti, mentre gli irlandesi del Munster fanno un importante passo avanti verso la qualificazione alla post-season attestandosi al sesto posto assoluto della graduatoria con 46 punti, a +2 sulla nona piazza occupata da Connacht (virtualmente i primi degli esclusi dai playoff).

Partita mai realmente in discussione sul campo di Monigo, con Leoni che sono andati presto in difficoltà subendo due mete nei primi 17 minuti e andando all’intervallo sotto 19 a 3 (unici punti messi a segno da Jacob Umaga). Gli ospiti non si sono accontentati di firmare il punto di bonus offensivo grazie alla quarta meta (realizzata da Jean Kleyn al 47′), scavando un solco impressionante con altre tre tries ma concedendo ai biancoverdi di marcare due mete (Bautista Bernasconi al 52′ e Alessandro Garbisi all’80’) per fissare il punteggio finale sul 15-45.