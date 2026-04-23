United Rugby Championship: le Zebre Parma ospitano i Dragons per ritrovare il successo

Terzultimo turno dell’United Rugby Championship e finale di stagione che ha poco da dire per le due formazioni italiane, ormai fuori dai giochi per la corsa ai playoff. E le Zebre Parma hanno 240 minuti per evitare di chiudere l’anno all’ultimo posto e ritrovare quel successo che in campionato non arriva da inizio ottobre. E la prima chance è al Lanfranchi contro i gallesi Dragons.

La squadra di Newport è attualmente penultima, distanziata di 7 punti dalle Zebre Parma, ma arriva in Italia a una settimana dalla semifinale di Challenge Cup contro Montpellier. Per i gallesi, dunque, l’obiettivo primario è la coppa europea ed è probabile che si presenti a Parma gestendo i suoi migliori giocatori ed effettuando un forte turnover.

Una possibilità che i ragazzi di Massimo Brunello devono sfruttare al massimo per ribaltare i pronostici che li vedono comunque sfavoriti alla vigilia. Brucia l’eliminazione proprio in Challenge Cup nei quarti di finale proprio contro i Dragons, un 32-35 che ha fatto male e Fusco e compagni vanno a caccia di una rivincita che non pareggerebbe i conti, ma che darebbe morale anche in vista della prossima stagione.

Servirà, dunque, una prova di carattere e concretezza per chiudere al meglio una stagione complicata: davanti al pubblico del Lanfranchi, le Zebre Parma hanno l’occasione non solo di interrompere il digiuno di vittorie, ma anche di lanciare un segnale in vista del futuro. Battere i Dragons significherebbe ritrovare fiducia, dare valore al lavoro svolto e costruire una base più solida su cui ripartire nella prossima annata, trasformando questo finale in un primo passo verso il riscatto.