Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Rugby

United Rugby Championship: le Zebre Parma ospitano i Dragons per ritrovare il successo

Pubblicato

10 minuti fa

il

Per approfondire:
Zebre-Dragons mischia
Zebre-Dragons mischia / IPA Agency

Terzultimo turno dell’United Rugby Championship e finale di stagione che ha poco da dire per le due formazioni italiane, ormai fuori dai giochi per la corsa ai playoff. E le Zebre Parma hanno 240 minuti per evitare di chiudere l’anno all’ultimo posto e ritrovare quel successo che in campionato non arriva da inizio ottobre. E la prima chance è al Lanfranchi contro i gallesi Dragons.

La squadra di Newport è attualmente penultima, distanziata di 7 punti dalle Zebre Parma, ma arriva in Italia a una settimana dalla semifinale di Challenge Cup contro Montpellier. Per i gallesi, dunque, l’obiettivo primario è la coppa europea ed è probabile che si presenti a Parma gestendo i suoi migliori giocatori ed effettuando un forte turnover.

Una possibilità che i ragazzi di Massimo Brunello devono sfruttare al massimo per ribaltare i pronostici che li vedono comunque sfavoriti alla vigilia. Brucia l’eliminazione proprio in Challenge Cup nei quarti di finale proprio contro i Dragons, un 32-35 che ha fatto male e Fusco e compagni vanno a caccia di una rivincita che non pareggerebbe i conti, ma che darebbe morale anche in vista della prossima stagione.

Servirà, dunque, una prova di carattere e concretezza per chiudere al meglio una stagione complicata: davanti al pubblico del Lanfranchi, le Zebre Parma hanno l’occasione non solo di interrompere il digiuno di vittorie, ma anche di lanciare un segnale in vista del futuro. Battere i Dragons significherebbe ritrovare fiducia, dare valore al lavoro svolto e costruire una base più solida su cui ripartire nella prossima annata, trasformando questo finale in un primo passo verso il riscatto.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità