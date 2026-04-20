United Rugby Championship: Favretto “Benetton, guardiamoci dentro per fare meglio”

La pesante sconfitta per 15-45 contro il Munster ha chiuso definitivamente le porte dei playoff di United Rugby Championship alla Benetton Treviso, lasciando in casa biancoverde amarezza e riflessioni profonde. A fine gara, Riccardo Favretto ha analizzato con lucidità una prestazione che non rispecchia le ambizioni della squadra, chiamata ora a reagire nel finale di stagione.

“Cercando di analizzare la partita a mente fredda, in vista del finale di campionato credo che dovremo tornare tutti a casa e guardarci dentro. Per preparare la prossima partita con la consapevolezza che possiamo fare molto meglio di così. Questa partita non rispecchia a pieno i nostri valori, né quanto siamo attaccati a questa maglia e a questo gruppo”, ha dichiarato Favretto, evidenziando la necessità di un esame di coscienza collettivo dopo il ko contro gli irlandesi.

Il contraccolpo psicologico della recente eliminazione in Challenge Cup contro gli Exeter Chiefs è ancora vivo nello spogliatoio trevigiano. “L’amaro in bocca dopo la partita contro Exeter lo abbiamo ancora. Fa parte del gioco e del nostro mestiere. Dobbiamo essere noi in grado di superarla, sapendo che abbiamo dato tutto in quella partita e che dobbiamo continuare a dare il nostro massimo nelle ultime partite di campionato”, ha spiegato il giocatore biancoverde.

Ora lo sguardo si sposta sul prossimo impegno casalingo contro i Leinster, altra corazzata del torneo. “Leinster è una squadra che conosciamo bene, solida. Il fatto di giocare la gara in casa può darci una spinta in più, soprattutto dopo la performance di ieri. Vogliamo dimostrare al nostro pubblico quanto per noi sia importante. La settimana sicuramente sarà finalizzata ad affinare i dettagli e le cose che non hanno funzionato meglio contro Munster, oltre a soffermarci sui fattori che ci consentiranno di affrontare al meglio una squadra come Leinster”, ha concluso Favretto, indicando la strada per chiudere con dignità la stagione.