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Tour of the Alps 2026: la startlist e chi parteciperà. Pellizzari per la classifica, c’è Pozzovivo!
La partenza del Giro d’Italia è oramai sempre più vicina e per gli scalatori non esiste nulla di meglio che una gara di livello in cui percorrere tanti chilometri in salita per testare la gamba e raccogliere informazioni utili per tarare al meglio gli allenamenti delle prossime settimane. È tutto pronto per l’inizio del Tour of the Alps.
La breve corsa a tappe, giunta all’edizione numero quarantanove, prende il via domani da Innsbruck e si conclude venerdì 24 a Bolzano dopo aver percorso 762,7 chilometri. Si gareggia per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Michael Storer, vincitore del 2025.
Tutte le attenzioni si concentrano su Giulio Pellizzari. Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe sarà al via con l’obiettivo dichiarato di recitare un ruolo da protagonista in classifica generale e la voglia di rifinire la condizione in vista di quella Corsa Rosa nella quale potrebbe essere il principale avversario di Vingegaard. Il suo rivale principale sarà il britannico Tom Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, al rientro in gara dopo la rovinosa caduta subita nel Giro di Catalogna.
Non mancheranno i rivali di livello contro cui misurarsi, a partire dai componenti del podio dello scorso anno formato da Storer, dall’olandese Thymen Arensman e dal canadese Derek Gee-West. Da seguire con attenzione anche le prestazioni di Egan Bernal, colombiano della INEOS Grenadiers, del duo Ben O’Connor-Paul Double del Team Jayco AlUla, di Matteo Sobrero della Lidl-Trek e del giovane Lorenzo Finn della Red Bull.
C’è grande curiosità per il ritorno in gara di Domenico Pozzovivo. Il corridore italiano, a quarantatré anni e ad un anno e mezzo dal suo ritiro, ha accettato di rimettersi in gioco accettando l’offerta della Solution Tech-Nippo-Rali, formazione Professional guidata da Serge Parsani. Qui di seguito tutti i partecipanti squadra per squadra.
STARTLIST TOUR OF THE ALPS
TUDOR PRO CYCLING TEAM
1 Michael STORER
2 Lawrence WARBASSE
3 William BARTA
4 Mathys RONDEL
5 Florian STORK
6 Lennart JASCH
7 Noé MELOT
INEOS GRENADIERS
11 Thymen ARENSMAN
12 Egan BERNAL
13 Lucas HAMILTON
14 Bob JUNGELS
15 Peter Øxenberg HANSEN
16 Embret SVESTAD-BÅRDSENG
17 Oscar RODRIGUEZ
LIDL-TREK
21 Derek GEE
22 Amanuel GHEBREIGZABHIER
23 Lennard KÄMNA
24 Patrick KONRAD
25 Jacopo MOSCA
26 Sam OOMEN
27 Matteo SOBRERO
BAHRAIN VICTORIOUS
31 Max VAN DER MEULEN
32 Roman ERMAKOV
33 Rainer KEPPLINGER
34 Jakob OMRZEL
35 Oliver STOCKWELL
36 Kasper BORREMANS
37 Balint FELDHOFFER
EF EDUCATION-EASYPOST
41 Sean QUINN
42 Jefferson Alexander CEPEDA
43 Darren RAFFERTY
44 Alastair MACKELLAR
45 Joshua GOLLIKER
46 Juan Felipe RODRIGUEZ
RED BULL-BORA-HANSGROHE
51 Giovanni ALEOTTI
52 Emil HERZOG
53 Giulio PELLIZZARI
54 Aleksandr VLASOV
55 Ben ZWIEHOFF
56 Davide DONATI
57 Lorenzo Mark FINN
TEAM JAYCO ALULA
61 Koen BOUWMAN
62 Paul DOUBLE
63 Felix ENGELHARDT
64 Christopher JUUL-JENSEN
65 Ben O’CONNOR
66 Finlay PICKERING
67 Rudy PORTER
TEAM PICNIC POSTNL
71 Mattia GAFFURI
72 Chris HAMILTON
73 Gijs LEEMREIZE
74 Juan Guillermo MARTINEZ
75 Max POOLE
76 Matteo VAN HUFFEL
BARDIANI CSF 7 SABER
81 Luca COVILI
82 Edward CRUZ
83 Martin Santiago HERRENO
84 Alessio MARTINELLI
85 Luca PALETTI
86 Vicente ROJAS
87 Alex TOLIO
MBH BANK CSB TELECOM FORT
91 Alessandro VERRE
92 Luca CRETTI
93 Marton DINA
94 Filip GRUSZCZYNSKI
95 Balint MAKRAI
96 Lorenzo NESPOLI
97 Mark VALENT
SOLUTION TECH-NIPPO-RALI
101 Tommaso NENCINI
102 Andrea PIRAS
103 Alexandre BALMER
104 Genji IWAMURA
105 Samuel BERTOLLI
106 Luca VERRANDO
107 Domenico POZZOVIVO
TEAM POLTI VISITMALTA
111 Davide BAIS
112 Mattia BAIS
113 Pablo GARCIA
114 Andrea PIETROBON
115 Adrian BENITO
116 Alessandro TONELLI
117 Andrea MIFSUD
PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
121 Matteo BADILATTI
122 Walter CALZONI
123 Mark DONOVAN
124 Eddie DUNBAR
125 Chris HARPER
126 Joseph PIDCOCK
127 Harm VANHOUCKE
TEAM UKYO
131 Tommaso DATI
132 Manabu ISHIBASHI
133 Andrea D’AMATO
134 Simone RACCANI
135 Nicolò GARIBBO
136 Nahom Zeray ARAYA
137 Federico IACOMONI
TEAM VORARLBERG
141 Giacomo BALLABIO
142 Kilian FEURSTEIN
143 Philipp HOFBAUER
144 Tobias NOLDE
145 Dominik ROBER
146 Colin STUSSI
147 Emanuel ZANGERLE
AUSTRIA
151 Josef DIRNBAUER
152 Benjamin ECKERSTORFER
153 Daniel FEDERSPIEL
154 Martin MESSNER
155 David PAUMANN
156 Valentin POSCHACHER
157 Riccardo ZOIDL
ITALIA
161 Luca ATTOLINI
162 Tommaso BAMBAGIONI
163 Michele BICELLI
164 Alessandro CATTANI
165 Davide DE CASSAN
166 Leonardo VESCO
167 Tommaso QUAGLIA