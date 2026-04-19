Tour of the Alps 2026: la startlist e chi parteciperà. Pellizzari per la classifica, c’è Pozzovivo!

La partenza del Giro d’Italia è oramai sempre più vicina e per gli scalatori non esiste nulla di meglio che una gara di livello in cui percorrere tanti chilometri in salita per testare la gamba e raccogliere informazioni utili per tarare al meglio gli allenamenti delle prossime settimane. È tutto pronto per l’inizio del Tour of the Alps.

La breve corsa a tappe, giunta all’edizione numero quarantanove, prende il via domani da Innsbruck e si conclude venerdì 24 a Bolzano dopo aver percorso 762,7 chilometri. Si gareggia per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Michael Storer, vincitore del 2025.

Tutte le attenzioni si concentrano su Giulio Pellizzari. Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe sarà al via con l’obiettivo dichiarato di recitare un ruolo da protagonista in classifica generale e la voglia di rifinire la condizione in vista di quella Corsa Rosa nella quale potrebbe essere il principale avversario di Vingegaard. Il suo rivale principale sarà il britannico Tom Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, al rientro in gara dopo la rovinosa caduta subita nel Giro di Catalogna.

Non mancheranno i rivali di livello contro cui misurarsi, a partire dai componenti del podio dello scorso anno formato da Storer, dall’olandese Thymen Arensman e dal canadese Derek Gee-West. Da seguire con attenzione anche le prestazioni di Egan Bernal, colombiano della INEOS Grenadiers, del duo Ben O’Connor-Paul Double del Team Jayco AlUla, di Matteo Sobrero della Lidl-Trek e del giovane Lorenzo Finn della Red Bull.

C’è grande curiosità per il ritorno in gara di Domenico Pozzovivo. Il corridore italiano, a quarantatré anni e ad un anno e mezzo dal suo ritiro, ha accettato di rimettersi in gioco accettando l’offerta della Solution Tech-Nippo-Rali, formazione Professional guidata da Serge Parsani. Qui di seguito tutti i partecipanti squadra per squadra.

STARTLIST TOUR OF THE ALPS

TUDOR PRO CYCLING TEAM

1 Michael STORER

2 Lawrence WARBASSE

3 William BARTA

4 Mathys RONDEL

5 Florian STORK

6 Lennart JASCH

7 Noé MELOT

INEOS GRENADIERS

11 Thymen ARENSMAN

12 Egan BERNAL

13 Lucas HAMILTON

14 Bob JUNGELS

15 Peter Øxenberg HANSEN

16 Embret SVESTAD-BÅRDSENG

17 Oscar RODRIGUEZ

LIDL-TREK

21 Derek GEE

22 Amanuel GHEBREIGZABHIER

23 Lennard KÄMNA

24 Patrick KONRAD

25 Jacopo MOSCA

26 Sam OOMEN

27 Matteo SOBRERO

BAHRAIN VICTORIOUS

31 Max VAN DER MEULEN

32 Roman ERMAKOV

33 Rainer KEPPLINGER

34 Jakob OMRZEL

35 Oliver STOCKWELL

36 Kasper BORREMANS

37 Balint FELDHOFFER

EF EDUCATION-EASYPOST

41 Sean QUINN

42 Jefferson Alexander CEPEDA

43 Darren RAFFERTY

44 Alastair MACKELLAR

45 Joshua GOLLIKER

46 Juan Felipe RODRIGUEZ

RED BULL-BORA-HANSGROHE

51 Giovanni ALEOTTI

52 Emil HERZOG

53 Giulio PELLIZZARI

54 Aleksandr VLASOV

55 Ben ZWIEHOFF

56 Davide DONATI

57 Lorenzo Mark FINN

TEAM JAYCO ALULA

61 Koen BOUWMAN

62 Paul DOUBLE

63 Felix ENGELHARDT

64 Christopher JUUL-JENSEN

65 Ben O’CONNOR

66 Finlay PICKERING

67 Rudy PORTER

TEAM PICNIC POSTNL

71 Mattia GAFFURI

72 Chris HAMILTON

73 Gijs LEEMREIZE

74 Juan Guillermo MARTINEZ

75 Max POOLE

76 Matteo VAN HUFFEL

BARDIANI CSF 7 SABER

81 Luca COVILI

82 Edward CRUZ

83 Martin Santiago HERRENO

84 Alessio MARTINELLI

85 Luca PALETTI

86 Vicente ROJAS

87 Alex TOLIO

MBH BANK CSB TELECOM FORT

91 Alessandro VERRE

92 Luca CRETTI

93 Marton DINA

94 Filip GRUSZCZYNSKI

95 Balint MAKRAI

96 Lorenzo NESPOLI

97 Mark VALENT

SOLUTION TECH-NIPPO-RALI

101 Tommaso NENCINI

102 Andrea PIRAS

103 Alexandre BALMER

104 Genji IWAMURA

105 Samuel BERTOLLI

106 Luca VERRANDO

107 Domenico POZZOVIVO

TEAM POLTI VISITMALTA

111 Davide BAIS

112 Mattia BAIS

113 Pablo GARCIA

114 Andrea PIETROBON

115 Adrian BENITO

116 Alessandro TONELLI

117 Andrea MIFSUD

PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM

121 Matteo BADILATTI

122 Walter CALZONI

123 Mark DONOVAN

124 Eddie DUNBAR

125 Chris HARPER

126 Joseph PIDCOCK

127 Harm VANHOUCKE

TEAM UKYO

131 Tommaso DATI

132 Manabu ISHIBASHI

133 Andrea D’AMATO

134 Simone RACCANI

135 Nicolò GARIBBO

136 Nahom Zeray ARAYA

137 Federico IACOMONI

TEAM VORARLBERG

141 Giacomo BALLABIO

142 Kilian FEURSTEIN

143 Philipp HOFBAUER

144 Tobias NOLDE

145 Dominik ROBER

146 Colin STUSSI

147 Emanuel ZANGERLE

AUSTRIA

151 Josef DIRNBAUER

152 Benjamin ECKERSTORFER

153 Daniel FEDERSPIEL

154 Martin MESSNER

155 David PAUMANN

156 Valentin POSCHACHER

157 Riccardo ZOIDL

ITALIA

161 Luca ATTOLINI

162 Tommaso BAMBAGIONI

163 Michele BICELLI

164 Alessandro CATTANI

165 Davide DE CASSAN

166 Leonardo VESCO

167 Tommaso QUAGLIA