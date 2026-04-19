Il Tour of the Alps 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Programma, orari, streaming

Il Tour of the Alps 2026 si disputerà dal 20 al 24 aprile: la corsa a tappe di cinque giorni, evento di livello Pro, si snoderà lungo le strade dell’Euregio, tra Trentino Alto Adige e Tirolo. Prima frazione a Innsbruck con alcune difficoltà altimetriche da non sottovalutare; seconda tappa con l’arrivo in salita in Val Martello (5 km all’8,9% di pendenza media); terza giornata con il traguardo ad Arco dopo aver scalato Passo Castrin, Stumiaga, Passo del Ballino, Ville del Monte; giovedì di grande montagna tra Passo Bordale, Passo Redebus, Brusago, Sant’Agnese, Povo e arrivo a Trento; chiusura a Bolzano dopo aver scalato l’esigente Montoppio per due volte.

L’evento rappresenterà una vera e propria prova di avvicinamento al Giro d’Italia, che scatterà venerdì 8 maggio: alcuni pretendenti alla maglia rosa si cimenteranno in questo evento tra Italia e Austria per scaldare la gamba in vista della Corsa Rosa. Spiccano l’ambizioso Giulio Pellizzari (già terzo alla Tirreno-Adriatico e particolarmente atteso nella corsa a tappe di tre settimane), l’australiano Michael Storer, il colombiano Egan Bernal (al rientro dopo aver risolto dei problemi burocratici), l’olandese Thymen Arensman. Chi riuscirà ad avere la meglio in una competizione che premia soprattutto gli scalatori?

Il Tour of the Alps potrà essere seguito in diretta tv su RaiSportHD: tutte le tappe saranno trasmesse a partire dalle ore 13.35, in modo da godersi tutte le fasi calde fino all’arrivo. Garantita anche la diretta tv su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per tutti gli abbonati. Sarà prevista anche la consueta diretta live testuale su OA Sport, in modo da non perdersi nulla della corsa a tappe di cinque giorni che ci terrà compagnia verso il weekend del 25 aprile.

PROGRAMMA TOUR OF THE ALPS 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.35, gratis e in chiaro

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 13.35, gratis; Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.35, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.