Tour de France 2025: Tadej Pogacar vince ancora e torna in giallo. Sul Mur de Bretagne battuto in volata Jonas Vingegaard

Era il super favorito per la tappa odierna e non poteva mancare l’ennesima firma di Tadej Pogacar. Settima frazione al Tour de France 2025: sul Mûr-de-Bretagne il campione del mondo trova il successo numero 101 in carriera, tornando a vestire anche la Maglia Gialla di leader della classifica generale.

Anche oggi battaglia incredibile per portare via la fuga. Prima ora di gara percorsa ad oltre 53 km/h con il gruppo che è rimasto compatto. A sfruttare la situazione sono stati in cinque: Alex Baudin (EF Education – EasyPost), Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers), Marco Haller (Tudor), Ewen Costiou (Arkea B&B Hotels) ed Ivan Garcia Cortina (Movistar).

Il gruppo però, gestito dalla UAE Team Emirates – XRG, non ha lasciato spazio. Prima scalata al Mur de Bretagne e primo passaggio sulla linea del traguardo che ha visto passare in solitaria l’ultimo dei coraggiosi, Costiou, con la Visma | Lease a bike ad imporre un ritmo impressionante che ha distrutto il plotone.

All’imbocco dell’ultima scalata Tim Wellens ha lanciato Pogacar che ha preferito non attaccare. A fare l’andatura Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) con il campione del mondo e Vingegaard a ruota. Plotone ovviamente spezzato, a farne le spese oltre a Primoz Roglic anche la Maglia Gialla Mathieu van der Poel. Il tutto si è deciso in una volata ristretta e gli ultimi 200 metri di Pogacar sono stati irresistibili: lo sloveno ha vinto davanti a Vingegaard ed Oscar Onley.