Bretagne Classic 2025, Arnaud De Lie trionfa allo sprint davanti a Jeannière e Kooij

Arnaud De Lie timbra con il suo nome l’89esima edizione della Bretagne Classic. Con una volata fantastica il belga della Lotto ottiene una vittoria prestigiosa, la trentesima della carriera. De Lie conferma di essere in grande forma, visto che aveva appena vinto una tappa al recente Renewi Tour. De Lie ha battuto allo sprint il francese Emilien Jeannière (TotalEnergies) e all’olandese Olav Kooij (Visma| Lease a Bike).

Ad accendere la corsa è la fuga composta da Óscar Rodríguez (INEOS Grenadiers), Andoni López de Abetxuko (Euskaltel – Euskadi), Iker Mintegi (Euskaltel – Euskadi), Lewis Askey (Groupama – FDJ) e Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck). Il gruppo, però, ha controllato i fuggitivi, ripresi poi a poco più di chilometri dal traguardo. Successivamente è stato Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) ad accelerare, creando un po’ di sparpaglio.

Ad attaccare in solitaria, però, ci ha pensato Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost), arrivando ad avere anche un vantaggio di quasi due minuti. Il danese, però, alla fine è stato ripreso ai -40 in prossimità della Côte de Marta. Sulla salita sono cominciati una serie di attacchi che hanno visto protagonisti Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Simone Velasco (Astana), Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora–hansgrohe), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Krists Neilands (Israel Premier Tech), Mauro Schmid (Jayco AlUla), Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels) ed Alexandre Delettre (TotalEnergies).

Ripresi anche questi attaccanti, è stato poi il momento del francese Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Il vincitore della scorsa edizione ha provato a concedere il bis, ma è stato raggiunto da un combattivo McNulty, Van Gils (Lotto Dstny) e Barré (Intermarché – Wanty). Quest’ultimo ha poi salutato i compagni all’attacco sulla Côte du Lezot, ma il gruppo è rinvenuto comunque alle sue spalle, con le squadre dei velocisti in azione.

A quel punto sono stati gli sprinter a giocarsi il successo. La Visma| Lease a Bike ha lavorato benissimo per Olav Kooij, ma De Lie è stato bravissimo a prendergli la ruota e a sfruttare il lavoro della squadra dell’olandese. Il belga ha così ottenuto una splendida vittoria davanti al francese Emilien Jeannière (TotalEnergies) e poi allo stesso Kooij. Il migliore degli azzurri è stato Filippo Magli al quattordicesimo posto.