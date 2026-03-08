Tommaso Giacomel tra sgambate in bici e biathlon dal divano di casa

Lo scorso 20 febbraio, Tommaso Giacomel si ritirò a metà della mass start delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, quando si trovava al comando dopo essere stato spettacolare nelle prime due serie al poligono. Il biathleta venne trasportato in ospedale e i primi accertamenti esclusero delle complicazioni, ma uno studio elettrofisiologico ha poi evidenziato un’anomalia di conduzione elettrica a livello atriale che ha consigliato una successiva ablazione, già effettuata e perfettamente riuscita”.

Il trentino ha così deciso di chiudere in anticipo la propria stagione e di saltare le ultime tappe della Coppa del Mondo, dove avrebbe potuto battagliare per la conquista della Sfera di Cristallo generale. Nel corso di questo weekend l’azzurro ha pubblicato alcuni post sui suoi profili social, dopo aver svolto un po’ di attività fisica in bicicletta, l’ideale per rimettersi in modo e per incominciare la preparazione in vista della prossima annata agonistica.

Tommaso Giacomel ha scritto: “Finalmente respiro aria fresca. Oggi è il terzo giorno di attività fisica (perché l’allenamento è un’altra cosa) e mi sento davvero bene. In realtà sogno di gareggiare, ma la buona notizia è che in futuro potrò farlo!! Non sono abituato a guardare le gare dal divano, però…“. Un po’ di biathlon in tv con le gare della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti.