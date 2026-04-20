Tommaso Dati incredulo: “È il giorno più bello della mia carriera. Oggi è stato tutto perfetto”

Tommaso Dati si è aggiudicato la tappa inaugurale del Tour of the Alps 2026, piazzando la zampata decisiva allo sprint finale e battendo in maniera convincente sul traguardo di Innsbruck un grande campione del calibro di Tom Pidcock. Il 23enne del team UKYO si toglie dunque la soddisfazione di indossare almeno per un giorno la maglia verde di leader della generale, ottenendo il secondo successo della carriera da professionista.

“Avevo messo nel mirino proprio questa prima tappa del Tour of the Alps, e la vittoria di oggi è come un sogno. Eravamo concentrati sull’ultima breve salita della corsa, sapevamo che qualcuno avrebbe potuto attaccare ed in effetti Arensman ci ha provato. Ho salvato più energie possibili per lo sprint, ed è stato incredibile. Sicuramente è il giorno più bello della mia carriera“, racconta il corridore azzurro nell’intervista di rito post-gara.

Durante la cerimonia di premiazione, il nativo di Camaiore classe 2002 ha poi aggiunto: “È irreale, sono sincero. Sicuramente abbiamo lavorato duro per questa tappa ed in generale per arrivare nel miglior modo possibile al Tour of the Alps, poi però vincere è un’altra cosa e oggi è andato tutto perfettamente“.