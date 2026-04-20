Classifica Tour of the Alps 2026, prima tappa: Tommaso Dati in testa, Pidcock il migliore tra i big

Si apre nel segno di Tommaso Dati il Tour of the Alps 2026, che ha preso il via quest’oggi con una prima frazione di 144,3 chilometri con partenza e arrivo a Innsbruck. Il corridore italiano del team UKYO ha avuto la meglio nella volata finale di gruppo precedendo al traguardo il big britannico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ed il tedesco Florian Stork (Tudor).

Il 23enne nativo di Camaiore centra così il secondo successo della carriera tra i professionisti, dopo la prima vittoria ottenuta ad inizio stagione nella terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Presenti nel gruppo principale senza perdere terreno (se non i 6″ da Pidcock per gli abbuoni) Giulio Pellizzari e Lorenzo Finn, gli azzurri più attesi della vigilia in ottica classifica generale.

Di seguito la graduatoria generale del Tour of the Alps al termine della prima tappa.

CLASSIFICA TOUR OF THE ALPS 2026

1 Dati Tommaso Team UKYO 3:21:25

2 Pidcock Tom Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:04

3 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team +0:06

4 O’Connor Ben Team Jayco AlUla +0:08

5 Bessega Gabriele Team Polti VisitMalta +0:10

6 Iacomoni Federico Team UKYO “

7 Engelhardt Felix Team Jayco AlUla ”

8 Pietrobon Andrea Team Polti VisitMalta “

9 Vesco Leonardo Italy “

10 Quinn Sean EF Education – EasyPost ”

11 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe ”

12 Bambagioni Tommaso Italy “

13 Ward Jack Lidl – Trek ”

14 Benito Adrián Team Polti VisitMalta ”

15 Gee-West Derek Lidl – Trek ”

16 Bais Davide Team Polti VisitMalta “

17 Omrzel Jakob Bahrain – Victorious ”

18 Arensman Thymen INEOS Grenadiers ”

19 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber “

20 Hamilton Chris Team Picnic PostNL ”

21 Sobrero Matteo Lidl – Trek “

22 Verre Alessandro MBH Bank CSB Telecom Fort “

23 Cattani Alessandro Italy “

24 Herzog Emil Red Bull – BORA – hansgrohe ”

25 Svestad-Bårdseng Embret INEOS Grenadiers ”

26 Cretti Luca MBH Bank CSB Telecom Fort “

27 Garibbo Nicolò Team UKYO “

28 Benz Benedikt Lidl – Trek ”

29 Oomen Sam Lidl – Trek ”

30 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber ”

31 Langellotti Victor INEOS Grenadiers ”

32 Porter Rudy Team Jayco AlUla ”

33 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe ”

34 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe “

35 Stüssi Colin Team Vorarlberg ”

36 Herreño Martin Santiago Bardiani CSF 7 Saber ”

37 Rafferty Darren EF Education – EasyPost ”

38 Bertolli Samuel Solution Tech NIPPO Rali “

39 Bicelli Michele Italy “

40 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team ”

41 Stenico Mattia Bardiani CSF 7 Saber “

42 Borremans Kasper Bahrain – Victorious ”

43 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”

44 MacKellar Alastair EF Education – EasyPost ”

45 Kepplinger Rainer Bahrain – Victorious ”

46 Bais Mattia Team Polti VisitMalta “

47 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL ”

48 Howson Damien Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ”

49 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe “

50 Gaffuri Mattia Team Picnic PostNL “

51 Finn Lorenzo Red Bull – BORA – hansgrohe “