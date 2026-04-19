Tour of the Alps 2026: tutti gli italiani in gara. C’è anche Lorenzo Finn

Dopo i grandi appuntamenti con le classiche europee, il calendario del ciclismo internazionale torna nuovamente a proporre le corse a tappe. Dal 20 al 24 aprile andrà infatti in scena l’edizione numero 49 del Tour of The Alps, corsa a tappe italiana che ogni anno prepara i corridori in vista del primo Grande Giro, la Corsa Rosa in partenza a maggio.

Saranno cinque tappe dure, con le prime vere salite di questo 2026. Si partirà da Innsbruck e dopo 762.7 chilometri si concluderà la corsa a Bolzano. Tanti i nomi di prestigio sulle strade dell’Euregio con Michael Storer che proverà in tutti i modi di bissare il successo ottenuto lo scorso anno. Il grande favorito è però Tom Pidcock, che nelle ultime ore ha deciso di saltare l’Amstel Gold Race e puntare sulla corsa italiana per affinare la sua preparazione.

Folta e promettente è anche la pattuglia italiana con oltre trenta corridori azzurri al via. La punta è indubbiamente Giulio Pellizzari che torna in gara a distanza di un mese (l’ultima apparizione fu alla Milano Sanremo). Il giovane marchigiano si giocherà sicuramente le sue chance nella generale. Al via anche Lorenzo Mark Finn, atteso nel circuito maggiore dopo le brillanti prove di inizio stagione nelle corse U23. Da segnalare anche il ritorno in gara, a ben 43 anni, dell’eterno Domenico Pozzovivo.

TUTTI GLI ITALIANI AL TOUR OF THE ALPS

INEOS GRENADIERS

MILESI Nicolas

LIDL-TREK

SOBRERO Matteo

MOSCA Jacopo

RED BULL BORA HANSGROHE

ALEOTTI Giovanni

PELLIZZARI Giulio

FINN Lorenzo

TEAM PICNIC POSTNL

GAFFURI Mattia

BARDIANI CSF 7 SABER

COVILI Luca

MARTINELLI Alessio

PALETTI Luca

TOLIO Alex

MBH BANK CSB TELECOM FORT

VERRE Alessandro

CRETTI Luca

NESPOLI Lorenzo

SOLUTION TECH NIPPO RALI

NENCINI Tommaso

PIRAS Andrea

BERTOLLI Samuel

VERRANDO Luca

POZZOVIVO Domenico

TEAM POLTI VISITMALTA

BAIS Davide

BAIS Mattia

PIETROBON Andrea

TONELLI Alessandro

PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM

CALZONI Walter

TEAM UKYO

DATI Tommaso

D’AMATO Andrea

RACCANI Simone

GARIBBO Nicolò

IACOMONI Federico

TEAM VORARLBERG

BALLABIO Giacomo

ITALIA

ATTOLINI Luca

BAMBAGIONI Tommaso

BICELLI Michele

CATTANI Alessandro

DE CASSAN Davide

VESCO Leonardo

QUAGLIA Tommaso