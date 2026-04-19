CiclismoStrada
Tour of the Alps 2026: tutti gli italiani in gara. C’è anche Lorenzo Finn
Dopo i grandi appuntamenti con le classiche europee, il calendario del ciclismo internazionale torna nuovamente a proporre le corse a tappe. Dal 20 al 24 aprile andrà infatti in scena l’edizione numero 49 del Tour of The Alps, corsa a tappe italiana che ogni anno prepara i corridori in vista del primo Grande Giro, la Corsa Rosa in partenza a maggio.
Saranno cinque tappe dure, con le prime vere salite di questo 2026. Si partirà da Innsbruck e dopo 762.7 chilometri si concluderà la corsa a Bolzano. Tanti i nomi di prestigio sulle strade dell’Euregio con Michael Storer che proverà in tutti i modi di bissare il successo ottenuto lo scorso anno. Il grande favorito è però Tom Pidcock, che nelle ultime ore ha deciso di saltare l’Amstel Gold Race e puntare sulla corsa italiana per affinare la sua preparazione.
Folta e promettente è anche la pattuglia italiana con oltre trenta corridori azzurri al via. La punta è indubbiamente Giulio Pellizzari che torna in gara a distanza di un mese (l’ultima apparizione fu alla Milano Sanremo). Il giovane marchigiano si giocherà sicuramente le sue chance nella generale. Al via anche Lorenzo Mark Finn, atteso nel circuito maggiore dopo le brillanti prove di inizio stagione nelle corse U23. Da segnalare anche il ritorno in gara, a ben 43 anni, dell’eterno Domenico Pozzovivo.
TUTTI GLI ITALIANI AL TOUR OF THE ALPS
INEOS GRENADIERS
MILESI Nicolas
LIDL-TREK
SOBRERO Matteo
MOSCA Jacopo
RED BULL BORA HANSGROHE
ALEOTTI Giovanni
PELLIZZARI Giulio
FINN Lorenzo
TEAM PICNIC POSTNL
GAFFURI Mattia
BARDIANI CSF 7 SABER
COVILI Luca
MARTINELLI Alessio
PALETTI Luca
TOLIO Alex
MBH BANK CSB TELECOM FORT
VERRE Alessandro
CRETTI Luca
NESPOLI Lorenzo
SOLUTION TECH NIPPO RALI
NENCINI Tommaso
PIRAS Andrea
BERTOLLI Samuel
VERRANDO Luca
POZZOVIVO Domenico
TEAM POLTI VISITMALTA
BAIS Davide
BAIS Mattia
PIETROBON Andrea
TONELLI Alessandro
PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM
CALZONI Walter
TEAM UKYO
DATI Tommaso
D’AMATO Andrea
RACCANI Simone
GARIBBO Nicolò
IACOMONI Federico
TEAM VORARLBERG
BALLABIO Giacomo
ITALIA
ATTOLINI Luca
BAMBAGIONI Tommaso
BICELLI Michele
CATTANI Alessandro
DE CASSAN Davide
VESCO Leonardo
QUAGLIA Tommaso