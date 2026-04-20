Tommaso Dati ci prende gusto e vince la prima tappa del Tour of the Alps 2026 davanti a Pidcock!

Un 2026 da sogno per Tommaso Dati. Aveva già vinto una tappa alla Coppi e Bartali, ma quella di oggi vale doppio: il corridore classe 2002 del Team UKYO si impone allo sprint nella prima frazione del Tour of the Alps. Un successo clamoroso, in una volata ristretta, in quel di Innsbruck, per il nativo di Camaiore che batte un avversario di lusso come Pidcock e riesce a prendersi anche la maglia di leader della classifica generale.

Tre corridori sono andati all’attacco subito dopo il chilometro zero: Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg), Tobias Nolde (Team Vorarlberg) e Josef Dirnbauer (Austria). Il gruppo ha lasciato molto spazio e poi ha visto soprattutto il Team Jayco AlUla a gestire la situazione per ridurre il gap degli attaccanti.

Ad una ventina di chilometri dall’arrivo Zangerle è rimasto da solo davanti, con il gruppo in netta rimonta. L’austriaco è stato raggiunto a circa cinque chilometri dal traguardo, con il plotone a velocità altissime. Ineos Grenadiers che ha tentato l’azione di squadra con Tobias Foss a lanciare Thymen Arensman che è riuscito a lanciarsi in discesa, con un’azione da finisseur.

Nell’ultimo chilometro eccezionale il lavoro del Team UKYO con Federico Iacomoni (poi quinto) a lanciare Tommaso Dati che è riuscito ad imporsi allo sprint davanti a Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Terzo posto per Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), quarto Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta).