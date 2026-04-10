Tiro con l’arco, Stati Uniti e Turchia grandi protagoniste nelle prove a squadre di ricurvo a Puebla

Nella notte italiana tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile è andata ufficialmente in archivio la terza giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento nella località messicana di Puebla. Nel day-3 si sono disputate le eliminatorie di tutte le prove a squadre di ricurvo e anche del Mixed Team di compound, inoltre si sono allineati ai sedicesimi di finale i tabelloni individuali di ricurvo.

Turchia in grande spolvero con entrambi i terzetti del ricurvo, che hanno fatto percorso netto nella fase a eliminazione diretta raggiungendo la finale. In campo maschile Mete Gazoz e compagni sfideranno nell’ultimo atto gli Stati Uniti illuminati dalla stella Brady Ellison, mentre nel settore femminile le turche se la vedranno nel match decisivo con la Cina.

Terzo posto già assegnato al Messico padrone di casa tra le donne (6-2 sulla Spagna nella finale di consolazione) e alla Cina tra gli uomini (6-2 sulla Francia nello spareggio con in palio la terza moneta). Stati Uniti e Cina si contenderanno la vittoria finale nel ricurvo misto, mentre la finalissima del compound a coppie miste vedrà fronteggiarsi Paesi Bassi e Danimarca.

Ricordiamo che l’Italia ha scelto di rinunciare alla trasferta americana (e dovrebbe saltare anche il secondo appuntamento del circuito maggiore a Shanghai dal 5 al 10 maggio) per concentrarsi sulla preparazione in vista dei Campionati Europei in programma ad Antalya dal 19 al 24 maggio, che saranno valevoli come evento qualificante verso gli European Games 2027.