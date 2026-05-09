Tiro con l’arco, Jaatma e Garcia Flores trionfano nel compound a Shanghai in Coppa del Mondo

Si è appena conclusa la penultima giornata di gare in occasione della seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento a Shanghai. Quest’oggi il programma era riservato esclusivamente alle fasi finali di tutte le specialità del compound, mentre domani la chiusura dell’evento sarà dedicata alle finali del ricurvo.

Nella sessione mattutina cinese sono andate in scena le prove a squadre, che vedevano ben tre finali con protagoniste Turchia e Stati Uniti. La selezione anatolica ha trionfato con il terzetto femminile (233-232 il punteggio) e maschile (234-231), mentre Team USA ha avuto la meglio nella prova a coppie miste grazie al successo di Alexis Ruiz e James Lutz per 157-154 sul tandem composto da Hazal Burun ed Emircan Haney.

Nel pomeriggio di Shanghai si sono disputate poi semifinali e finali delle competizioni individuali, a partire da quella femminile. L’Estonia è salita sul gradino più alto del podio grazie a Lisell Jaatma, che ha regolato nell’ultimo atto del torneo la quotata messicana Andrea Becerra per 145-144, mentre la statunitense Alexis Ruiz si è aggiudicata la terza moneta battendo nella finalina la messicana Dafne Quintero.

Messico che si è poi riscattato con la vittoria tra gli uomini di Sebastian Garcia Flores, capace di spuntarla allo shoot-off (9-9, ma freccia più vicina al centro del bersaglio) sul francese Nicolas Girard in finale. Terza piazza per l’indiano Sahil Rajesh Jadhav, che ha vinto la finale di consolazione contro il danese Martin Damsbo.