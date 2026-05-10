Tiro con l’arco: Li Mengqi fa festa a Shangai in Coppa del Mondo. Per l’atleta di casa vittoria individuale e in Mixed Team

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco si è ufficialmente conclusa sulle linee di tiro dell’impianto di Shanghai che ha ospitato l’evento. Nella giornata di chiusura, il palinsesto era dedicato agli eventi di arco ricurvo: ecco come sono andate le cose.

Arco ricurvo maschile

Il cinese Li Mengqi si prende la vittoria infilando due successi consecutivi, entrambi contro atleti turchi: in semifinale batte 6-2 Berkim Tumer e nella finalissima regola 6-4 il fortissimo Mete Gazoz. Tumer si “accontenta” del terzo posto piegando nella finale per il gradino più basso del podio il giapponese Junya Nakanishi allo shoot off (6-5, 10+ a 10). La gara a squadre vede la superfavorita Corea del Sud non sbagliare nell’ultimo atto: 6-0 alla Turchia.

Arco ricurvo femminile

Da testa di serie numero 3, la coreana Kang Chaeyoung può fare festa per l’affermazione a Shanghai. L’arciera classe 1996 ha la meglio per 6-2 nel testa a testa per il primo posto contro la padrona di casa Zhu Jingyi. A completare il podio l’altra coreana: Jang Minhee che la spunta 6-4 sull’indiana Kaur Simranjeet.

Torneo a squadre che vede l’India primeggiare: gara equilibratissima contro la Cina risolta nella volèe finale, dopo il 4-4 dei set regolamentari, con un 28-26 che dà il successo alle arciere indiane.

Mixed Team

La coppia cinese formata da Huang Yuwei e Li Mengqi si prende la scena compiendo una mini impresa nel battere 5-3 il duo coreano costituto dai fortissimi Oh Yejin e Kim Woojin. A completare il quadro dei sodalizi a podio è la Germania: la formazione europea spezza il dominio asiatico con Michelle Kropen e Leon Zemella che piegano 6-2 il Giappone.

Prossima tappa del circuito, la terza di Coppa del Mondo, ad Antalya: dal 9 al 14 giugno in territorio turco, la stessa località che dal 18 al 24 maggio ospiterà gli Europei.