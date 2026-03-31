Tiro con l’arco, l’Italia salta la prima tappa di Coppa del Mondo. I convocati azzurri per Antalya

La Nazionale italiana assoluta di tiro con l’arco comincerà ufficialmente la sua stagione all’aperto in occasione della tappa inaugurale dell’European Grand Prix 2026, in programma ad Antalya dal 20 al 26 aprile. Gli azzurri non saranno presenti infatti la prossima settimana in Messico per l’appuntamento inaugurale della Coppa del Mondo, proseguendo la preparazione in vista di un test molto importante verso i Campionati Europei.

La rassegna continentale si terrà infatti sempre ad Antalya dal 18 al 24 maggio, mentre in precedenza ci sarà spazio anche per il secondo atto del circuito maggiore a Shanghai dal 5 al 10 maggio (vedremo se l’Italia effettuerà o meno la trasferta asiatica). Saranno 24 gli arcieri azzurri impegnati nella località turca per l’European Grand Prix Spring Arrows, distribuiti equamente tra le due specialità olimpiche.

Nel ricurvo sono stati selezionati Matteo Borsani, Francesco Gregori, Massimiliano Mandia, Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli in campo maschile e Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco, Vanessa Landi e Loredana Spera per quanto riguarda il settore femminile.

Nella divisione compound l’Italia ha convocato Marco Bruno, Elia Fregnan, Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello, David Pasqualucci tra gli uomini e Francesca Aloisi, Elisa Bazzichetto, Giulia Di Nardo, Irene Franchini, Andrea Nicole Moccia e la due volte vincitrice delle Indoor World Series Elisa Roner tra le donne.

CONVOCATI ITALIA EUROPEAN GRAND PRIX ANTALYA TIRO CON L’ARCO 2026

Ricurvo Maschile

Matteo Borsani, Francesco Gregori, Massimiliano Mandia, Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli. (Riserva a casa Matteo Bilisari).

Ricurvo Femminile

Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco, Vanessa Landi, Loredana Spera.

Compound Maschile

Marco Bruno, Elia Fregnan, Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello, David Pasqualucci.

Compound Femminile

Francesca Aloisi, Elisa Bazzichetto, Giulia Di Nardo, Irene Franchini, Andrea Nicole Moccia, Elisa Roner.