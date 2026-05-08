Tiro con l’arco: Mete Gazoz trascina la Turchia nella Coppa del Mondo di Shanghai

Entra nella fase caldissima la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco, in quel di Shangai. Oggi sulle linee di tiro cinese, spazio agli scontri individuali che hanno restituito risposte incredibili e inattese disegnando un quadro molto variegato verso le semifinali e le finali.

Arco ricurvo

Mete Gazoz, il fuoriclasse turco campione olimpico a Tokyo, fa saltare il banco battendo il superfavorito coreano Kim Woojin allo shoot off (6-5, 9+ a 9) e prendendosi un posto nelle semifinali dove ora se la dovrà vedere con il giapponese Junya Nakanishi. L’altro scontro che vale la finalissima invece vedrà il cinese Li Mengqi fronteggiare l’altro turco in tabellone, ossia Tumer Berkim.

Al femminile invece, da una parte la coreana Kang Chaeyoung sarà impegnata nel testa a testa con l’indiana Kaur Simranjeet e dall’altra la superfavorita (testa di serie numero 1) connazionale Jang Minhee chiamata al duello con la cinese Zhu Jingyi.

Arco compound

L’indiano Jadhav Sahil Rajesh si troverà a cercare di superare l’ostico francese Nicolas Girard, in una delle due semifinali di un tabellone maschile completato dallo scontro fra il danese meno atteso ossia Martin Dasmbo e il forte messicano Sebastian Garcia Flores. Out Mathias Fullerton e Mike Schloesser.

Non sbaglia al femminile la statunitense Alexis Ruiz: per lei semifinale da disputare contro Lisell Jaatma, estone in ascesa. Dall’altra parte del brackt, show tutto messicano senza una padrona, almeno sulla carta: Andrea Becerra è chiamata ad affrontare Dafne Quintero.

Domani spazio a tutte le gare di compound: da quelle a squadre a quelle individuali, passando per i contest di Mixed Team con l’assegnazione delle vittorie di tappa e dei posti sul podio.