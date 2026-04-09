Tiro con l’arco, definite le prime finali a squadre del compound. Addis svetta in qualificazione a Puebla

Nella notte italiana tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile si è concluso il ranking round di ricurvo in occasione della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Puebla (Messico). Per quanto riguarda invece la divisione compound, i tabelloni individuali si sono allineati ai sedicesimi di finale mentre nelle prove a squadre di genere sono già state definite le finaliste.

Partiamo proprio dai terzetti del compound, con Turchia e Colombia che hanno raggiunto l’ultimo atto del torneo maschile superando in semifinale rispettivamente Messico e Danimarca. I messicani si sono aggiudicati lo spareggio con in palio la terza moneta, garantendosi quindi un posto sul podio. Percorso netto al femminile per l’India, che si è fatta strada fino alla finale dopo aver ottenuto il miglior punteggio assoluto nel ranking round.

Le indiane se la vedranno nel match decisivo con gli Stati Uniti d’America, che hanno avuto il merito di regolare per un’incollatura (230-229) il Messico in semifinale. Padrone di casa già certe comunque di salire sul terzo gradino del podio, dopo aver sconfitto la Turchia per 233-230 nella finalina di consolazione. Domani toccherà alle eliminatorie del Mixed Team di compound e di tutte le prove a squadre del ricurvo. Nel frattempo il ranking round ha visto primeggiare il giovane talento francese Baptiste Addis tra gli uomini e la cinese Zhu Jingyu tra le donne.

Ricordiamo che l’Italia ha scelto di disertare la trasferta oltreoceano (e potrebbe saltare anche il prossimo appuntamento del circuito maggiore a Shanghai dal 5 al 10 maggio) per concentrarsi sulla preparazione in vista dei Campionati Europei in programma ad Antalya dal 19 al 24 maggio, che saranno valevoli anche come evento qualificante verso gli European Games 2027.