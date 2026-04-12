Tiro con l’arco, Sara Lopez e Mathias Fullerton vincono le gare individuali di compound a Puebla

Nella notte italiana tra sabato 11 e domenica 12 aprile si è conclusa la quinta e penultima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026 in programma a Puebla, in Messico. Il day-5 dell’evento era dedicato interamente alle fasi finali di tutte le specialità del compound, mentre domani toccherà alle gare di ricurvo.

L’India è salita sul gradino più alto del podio nella prova a squadre femminile battendo in finale gli Stati Uniti per 233-232, mentre la Colombia si è imposta nell’ultimo atto con il terzetto maschile sconfiggendo la Danimarca per 233-230. Grande equilibrio nella finalissima del Mixed Team, vinta dai danesi Tanja Gellenthien e Mathias Fullerton per 157-156 sui neerlandesi Sanne De Laat e Mike Schloesser.

A livello individuale è arrivato il trionfo tra le donne della formidabile colombiana Sara Lopez (nove volte vincitrice delle Finals di Coppa del Mondo), che ha avuto la meglio per 149-148 sull’estone Lisell Jaatma, mentre il danese Mathias Fullerton ha centrato il bersaglio grosso tra gli uomini regolando in finale l’austriaco Nico Wiener per 146-145.

Assente la Nazionale italiana, che ha scelto di rinunciare alla trasferta messicana (e dovrebbe saltare anche il secondo appuntamento del circuito maggiore a Shanghai dal 5 al 10 maggio) per concentrarsi sulla preparazione in vista dei Campionati Europei previsti ad Antalya dal 19 al 24 maggio e valevoli come evento qualificante verso gli European Games 2027.