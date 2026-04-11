Tiro con l’arco, definiti i semifinalisti dei tabelloni individuali a Puebla. Ancora in corsa Ellison e Gazoz tra i big

Va in archivio anche la quarta giornata dell’appuntamento inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento nella località messicana di Puebla. Il programma del day-4 proponeva gli scontri a eliminazione diretta dai sedicesimi ai quarti di finale dei tabelloni individuali (femminili e maschili) di ricurvo e compound, in attesa delle finali del weekend.

Dominio asiatico nella competizione femminile di ricurvo, con tre cinesi ed una taiwanese che hanno raggiunto le semifinali del torneo. Nel penultimo atto andrà in scena il derby tra Zhu Jingyi (che ha battuto ai quarti la connazionale Qixuan Zhong) e Huang Yuwei, mentre l’altro match con in palio l’accesso alla finalissima vedrà fronteggiarsi Yu Qi con la rappresentante di Taiwan Li Tsai-Chi (n.30 del seeding dopo il ranking round).

Quattro Paesi diversi ancora in lizza per la vittoria invece tra gli uomini, con le semifinali che avranno come protagonisti il taiwanese Tang Chih-Chun contro il turco Mete Gazoz (oro olimpico a Tokyo 2021) ed il fuoriclasse statunitense Brady Ellison contro il padrone di casa messicano Matias Grande.

Nel compound femminile avanzano in semifinale le prime quattro classificate del ranking round, con la colombiana Alejandra Usquiano che affronterà l’estone Lisell Jaatma e la beniamina locale Dafne Quintero che se la vedrà con la colombiana Sara Lopez. In campo maschile vedremo infine le sfide tra l’austriaco Nico Wiener e l’americano Stephan Hansen oltre a quella tra lo sloveno Tim Jevsnik ed il danese Mathias Fullerton.