Tiro con l’arco, Italia grande protagonista agli Europei indoor. 11 podi e dominio nel medagliere

Va in archivio una settimana trionfale a Plovdiv (in Bulgaria) per il tiro con l’arco italiano, che ha saputo togliersi grandi soddisfazioni vincendo con ampio margine il medagliere dei Campionati Europei indoor 2026. Il movimento azzurro si è espresso ad alti livelli in tutte le specialità previste (ricurvo, compound e arco nudo), sia nella categoria assoluta che tra gli Junior per un totale di 11 ori e 21 podi.

Cominciamo dalle medaglie raccolte nelle prove con valenza olimpica (anche se ai Giochi si gareggia all’aperto e su distanze maggiori) in vista di Los Angeles 2028, quindi il ricurvo ed il compound tra i senior. Uno dei principali protagonisti della spedizione tricolore è stato indubbiamente Michea Godano, che ha centrato un fantastico bis di titoli nel compound imponendosi nella prova individuale e nella gara a coppie miste insieme ad Elisa Roner, salendo inoltre sul terzo gradino del podio con il terzetto maschile composto anche da Elia Fregnan e Lorenzo Gubbini.

Nota di merito anche per Roner, che oltre al successo nel Mixed Team si è messa al collo la medaglia d’oro nella prova a squadre femminile con la collaborazione di Francesca Aloisi e Giulia Di Nardo. Quattro podi ma nessuna vittoria invece nel ricurvo senior, con due argenti (Roberta Di Francesco ed il terzetto maschile formato da Matteo Borsani, Federico Musolesi e Alessandro Paoli) e due bronzi (Di Francesco con Borsani nel Mixed Team e Musolesi nell’individuale maschile).

Tanti risultati di spicco per il resto nelle categorie giovanili e nell’arco nudo, specialità non olimpica in cui l’Italia rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale (in questa rassegna sono arrivati tre titoli assoluti proprio nel barebow.