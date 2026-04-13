Tiro con l’arco, Brady Ellison ed i cinesi protagonisti principali dell’ultima giornata a Puebla

Si è conclusa anche la sesta e ultima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026 in programma a Puebla, in Messico. Day-6 che era riservato interamente alle fasi finali di tutti i tabelloni individuali e a squadre del ricurvo, dopo che si erano già disputati sabato gli incontri decisivi delle gare di compound.

Bilancio trionfale per la Cina, che ha vinto ben due prove a squadre su tre imponendosi con il terzetto femminile (6-0 sulla Turchia in finale) e nel Mixed Team con Zhu Jingyi e Sun Jingxuan (5-1 sugli statunitensi Kaufhold ed Ellison). Vittoria di Team USA invece nella gara maschile, al termine di una finale tiratissima e decisa per un’incollatura allo shoot-off contro la Turchia.

Brady Ellison, dopo il secondo posto nel Mixed Team ed il successo con il terzetto, ha centrato il bersaglio grosso anche nella prova individuale sconfiggendo per 6-4 il taiwanese Tang Chih-Chun nell’ultimo atto del torneo. Sul podio anche il turco Mete Gazoz, terzo. Tra le donne è arrivata la tripletta cinese, con Zhu Jingyi che ha battuto Qi Yu nel derby con in palio la prima moneta.

Assente l’Italia, che aveva scelto di rinunciare alla trasferta oltreoceano (e dovrebbe disertare anche il secondo appuntamento del circuito maggiore a Shanghai dal 5 al 10 maggio) per concentrarsi sulla preparazione in vista dei Campionati Europei previsti ad Antalya dal 19 al 24 maggio e valevoli come evento qualificante verso gli European Games 2027.