Tiro a volo
Tiro a volo, Marco Coco sfiora la vittoria nello skeet junior a Il Cairo. Quarta Eleonora Ruta
Arriva un podio per l’Italia nelle prime finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto: Marco Coco è secondo nello skeet individuale maschile, mentre si ferma al quarto posto Eleonora Ruta nello skeet individuale femminile.
Nello skeet maschile arriva il successo del britannico Denzil Jago Grose, che nel duello conclusivo, al termine dei 36 piattelli regolamentari beffa di misura l’azzurrino Marco Coco, battuto per 31-30. Gradino più basso del podio per il finlandese Lassi Akseli Matias Kappinen, escluso a quota 28/32, mentre chiude quarto l’indiano Ishaan Singh Libra, eliminato con 24/28.
Nello skeet femminile, invece, si registra la doppietta delle atlete individuali neutrali: Varvara Zaitseva vince facendo segnare il nuovo record del mondo di categoria con 33/36, davanti alla compagna di squadra Kseniia Shuliak, seconda con 31/36. Terza posizione per la britannica Bethany Lilian Norton con 28/32, mentre resta ai piedi del podio l’azzurrina Eleonora Ruta, quarta a quota 22/28.