Tiro a volo, Italia fuori dalla finale del trap misto. Trionfa l’Ungheria

Gli azzurri mancano l’appuntamento con la finale al Cairo, località dell’Egitto teatro questa settimana della tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo interamente riservata alla categoria Junior. In occasione dell’ultima gara in programma, quello del trap a squadre misto, i nostri portacolori si sono piazzati fuori dalla top 4, rendendosi comunque artefici di una prestazione solida.

il binomio migliore è stato quello composto da Francesco Tanfoglio e Martina Montani, sesti con il contingente di 132/150. Settimi invece Luca Gerri e Camilla Stella Piazza, settimi con un piattello in meno. La vittoria é invece andata agli ungheresi Bence Doeboerhegy-Anna Nyitrai che, in Finale, hanno rotto 32 piattelli su 40, segnando così il nuovo record di categoria.

Al posto d’onore si sono invece accomodati i neutrali Ramir Nikolaev-Kseniia Tatarinova, fermatisi a quota 25 su 4o precedendo il duo indiano Zhan-Katyal, sul gradino più basso del podio con 19/30.

il prossimo appuntamento con il tiro a volo sarà in occasione della Coppa del Mondo di Almaty, al via a partire dalla prossima domenica.