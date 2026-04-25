Tiro a volo
Tiro a volo, doppietta azzurra nel trap femminile in Coppa del Mondo junior a Il Cairo
Gran risultato per l’Italia del trap a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo: nella gara femminile Martina Montani vince davanti a Camilla Stella Piazza, mentre nella prova maschile termina terzo Francesco Tanfoglio.
Nel trap individuale femminile arriva la doppietta azzurra: Martina Montani vince e sigla il nuovo record del mondo di categoria con 26/30, superando Camilla Stella Piazza, seconda a quota 22/30, mentre sale sul gradino più basso del podio l’atleta individuale neutrale Kseniia Samofalova, terza con 18/25.
Nel trap individuale maschile Francesco Tanfoglio è terzo a quota 19/25, mentre il successo va al francese Thomas Agez, che si impone con 28/30, battendo il britannico Thomas William Betts, secondo a quota 27/30. L’altro azzurrino in gara, Luca Gerri, esce nelle qualificazioni, chiudendo 12° con 111/125.