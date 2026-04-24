Tiro a volo
Tiro a volo, azzurrini in corsa per la finale a Il Cairo nel trap in Coppa del Mondo junior
Buone notizie dalle pedane del trap al termine della prima giornata delle qualificazioni individuali a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo: dopo 75 piattelli dei 125 previsti sono in corsa per l’ingresso in finale 3 dei 4 azzurrini al via.
Nel trap individuale maschile Francesco Tanfoglio è secondo a quota 71/75, mentre Luca Gerri insegue in 19ma posizione in solitaria con 63/75. Comanda il cipriota Giorgos Grigoriou con 72, mentre a quota 71 assieme all’azzurrino c’è l’atleta individuale neutrale Ivan Saponenko.
Nel trap individuale femminile comanda Camilla Stella Piazza, prima da sola a quota 69/75, mentre Martina Montani si trova nel quintetto al quinto posto con 63/75. Seconda posizione per l’iberica Irene Del Rey Ruiz con 67/75, mentre è terza l’atleta individuale neutrale Kseniia Tatarinova a quota 66/75.