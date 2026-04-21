Tiro a volo, Coppa del Mondo: azzurrini in corsa per la finale nello skeet alla Coppa del Mondo Junior del Cairo

Arrivano buoni segnali dai giovani azzurri del tiro a volo, da oggi impegnati presso Il Cairo per la tappa valida per la Coppa della Mondo 2026 riservata alla categoria Junior. Eleonora Ruta si è infatti piazza in top 3 dopo i primi 75 piattelli di qualificazione della specialità skeet, rendendosi artefici di tre tranche positive.

Nello specifico la nostra portacolori ha rotto complessivamente 69 piattelli, mancandone tre nella prima serie, uno nella seconda e tre nella terza. Con lo stesso contingente di colpi si è accomodata anche la britannica Katy Jane Essex, anche lei a quota 69/75 con 21-25-23. A svettare è stata invece l’ucraina Ielyzaveta Pyvovarova, al momento leader con 71/50. In piena corsa per la finale risulta esserci anche l’altra italiana, Arianna Nember, attualmente nona con 65/75 a causa di una terza serie fallosa, contrassegnata da 19/25 dopo aver sparato 23/25 nelle prime due serie.

In campo maschile quarta piazza provvisoria per Marco Coco, il quale ha terminato il day-1 con 72/75 condividendo lo steso totale con il finlandese Lassi Akseli Matias Kauppinen, terzo. Giornata quasi perfetta invece per il cipriota Marcos Kontopoulos, primo con 74/75 precedendo il francese Julien Hatveld, secondo 67/75.

Più indietro infine Matteo Bragalli, rimasto attardato soprattutto nell’ultima serie e costretto a rincorrerete dalla tredicesima casella con 68/75. Domani, mercoledì 22 aprile, si disputerà l’ultima serie di qualificazione più la finale, programmata a partire dalle 14:30.