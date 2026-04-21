Tiro a segno, Rutigliani quinto nella pistola 10 metri alla Coppa del Mondo Junior, Brackman trionfa nella carabina

Termina con il successo netto di Anceline Brackman la prima giornata in quel del Cairo, città egiziana teatro questa settimana della tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 Junior di tiro a volo. La francese ha infatti vinto la prova riservate alla carabina 10 metri femminile , rendendosi artefice di un ultimo atto positivo.

Nello specifico la transalpina ha mantenuto la lucidità nelle ultime due serie, dove si è attestata sempre sopra quota 10.6 totalizzando 252.0, due punti in più rispetto all’indiana Panaah Bhugra, seconda con 250.6 davanti ad un’altra rappresentante della Francia, ovvero Helena Ecale, terza con 228.6. A chiudere la top 5 è stata invece l’indiana Shambhavi Shavan Ksirsagar, quarta con 206.5, quinta la neutrale Eva Melenteva con 185.6.

L’India si è presa invece la gara maschile nella pistola 10 metri, complice il successo d Shiva Narwal, primo con 231.8 precedendo di poco più di un punto l’uzbeko Sodikjon Abdullaev, secondo con 240.0. Il connazionale del vincitore Chirag Sharma si è invece aggiudicato la terza piazza con 218.9.

Da menzionare l’ottima quinta moneta del nostro Francesco Rutigliani, eliminato solo con gli shoot-off dopo aver chiuso una più che brillante qualificazione al secondo posto con il punteggio di 576 – 17x. Ha sfiorato l’ultimo atto invece Loris Quarta, nono con 569-15x.