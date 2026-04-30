Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: Giovanni Pellielo guida gli azzurri

Si disputerà ad Almaty, in Kazakistan, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: all’Asanov Shooting Club dal 4 al 10 maggio gli azzurri cercheranno di ben figurare sulle pedane kazake. Lunedì 4 e martedì 5 spazio allo skeet, da venerdì 8 a domenica 10 largo al trap.

Per quel che concerne lo skeet, il direttore tecnico Luigi Lodde ha convocato Gabriele Rossetti, Domenico Simeone e Marco Sablone tra gli uomini e Sara Bongini, Martina Bartolomei e Chiara Di Marziantonio tra le donne. Saranno in gara solo per il ranking, dunque senza possibilità d’ingresso in finale, Erik Pittini e Giada Longhi.

Per quanto riguarda il trap, invece, il direttore tecnico Marco Conti ha selezionato Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo nel comparto maschile e Silvana Maria Stanco, Sofia Littamé e Federica Caporuscio nel settore femminile. In gara solo per il ranking mondiale, inoltre, Riccardo Mirabile e Gaia Ragazzini.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

SKEET

Uomini: Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE); Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma. Solo per il ranking: Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD). Donne: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Martina Bartolomei (Aeronautica) di Laterina (AR); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM). Solo per il ranking: Giada Longhi (Fiamme Oro) di Longone Sabino (RI).

TRAP

Uomini: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli. Solo per il ranking: Riccardo Mirabile (Fiamme Azzurre) di Rufina (FI). Donne: Silvana Maria Stanco (Fiamme Oro) di Sturno (AV); Sofia Littamè (Aeronautica) di Baone (PD); Federica Caporuscio (Carabinieri) di Palombara Sabina (RI). Solo per il ranking: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA).