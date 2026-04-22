Tiro a segno
Tiro a segno, disputate altre tre finali a Il Cairo per la tappa di Coppa del Mondo junior
Vanno in archivio altre tre gare nella tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto: disputate la finale della pistola sportiva da 25 metri femminile e le competizioni della pistola sportiva da 25 metri maschile e della carabina a terra da 50 metri maschile. Non c’erano azzurrini in gara nelle prove odierne.
Nella finale della pistola sportiva da 25 metri femminile si impone l’atleta individuale neutrale Katsiaryna Ivanova, che batte nel duello conclusivo l’indiana Sejal Kamble, sconfitta per 31-27, mentre esce di scena al terzo posto l’altra atleta individuale neutrale Sofiia Smetankina, esclusa a quota 25/45.
Nella pistola sportiva da 25 metri maschile la spunta il kazako Kirill Tsukanov, che vince con 581/600 (19x), davanti agli indiani Raj Chandra, beffato di misura, che chiude al secondo posto a quota 580/600 (20x), ed Abhinav Deshwal, che si classifica terzo con 578/600 (14x).
Nella carabina a terra da 50 metri maschile svetta il kazako Oleg Noskov, che conquista la vittoria con 616.3, mentre si attesta in seconda posizione l’indiano Rohit Kanyan, a quota 615.8, infine completa il podio l’atleta individuale neutrale Arseni Livantsou, terzo con 615.3.