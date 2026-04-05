Tennistavolo, Wang Chuqin e Sun Yingsha trionfano nelle finali della World Cup di Macao

Alla Galaxy Arena di Macao si è conclusa la World Cup 2026 di tennistavolo: doppio successo della Cina, con i trionfi di Wang Chuqin nel settore maschile e Sun Yingsha nel comparto femminile. Per Wang Chuqin si tratta del primo titolo in carriera, mentre per Sun Yingsha è record, con il terzo successo consecutivo.

Nel singolare maschile il cinese Wang Chuqin, numero uno al mondo, ha sconfitto il giapponese Sora Matsushima per 4-3 (9-11, 18-16, 11-8, 11-13, 8-11, 11-4, 11-8), conquistando il primo titolo mondiale alla terza partecipazione alla World Cup. Terzo posto per Hugo Calderano (Brasile), campione uscente, e per Lin Yun-Ju (Cina Taipei).

Nel singolare femminile la cinese Sun Yingsha completa un’impresa mai realizzata prima da una donna nella storia del tennistavolo: la numero 1 del mondo regola la connazionale Wang Manyu per 4-1 (11-9, 11-8, 13-11, 8-11, 11-7) e conquista il terzo titolo consecutivo in World Cup, eguagliando quanto fatto da Fan Zhendong tra gli uomini tra il 2018 ed il 2020. Gradino più basso del podio per Shin Yubin (Corea del Sud) e Sabine Winter (Germania).

WORLD CUP TENNISTAVOLO 2026

Singolare maschile

Finale

Wang Chuqin (Cina)-Sora Matsushima (Giappone) 4-3 (9-11, 18-16, 11-8, 11-13, 8-11, 11-4, 11-8)

Semifinali

Wang Chuqin (Cina)-Hugo Calderano (Brasile) 4-1 (11-7, 11-3, 11-7, 6-11, 12-10)

Lin Yun-Ju (Cina Taipei)-Sora Matsushima (Giappone) 3-4 (7-11, 11-6, 12-10, 9-11, 5-11, 11-2, 6-11)

Singolare femminile

Finale

Sun Yingsha (Cina)-Wang Manyu (Cina) 4-1 (11-9, 11-8, 13-11, 8-11, 11-7)

Semifinali

Shin Yubin (Corea del Sud)-Wang Manyu (Cina) 2-4 (8-11, 13-11, 13-11, 6-11, 7-11, 5-11)

Sun Yingsha (Cina)-Sabine Winter (Germania) 4-0 (11-6, 11-6, 11-3, 11-5)