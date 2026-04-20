Puppo: “Notizie su Alcaraz? Evitare il bim bum bam…Sinner aveva già deciso: guarda in casa propria”

Nel corso della trasmissione TennisMania sul canale Youtube di OA Sport, Dario Puppo (telecronista/giornalista di Eurosport) si è espresso sui contenuti d’attualità del tennis internazionale. Ci sono state critiche sul modo in cui vengono diffuse alcune notizie, soprattutto in relazione alla situazione di Carlos Alcaraz.

Il n.2 del mondo, infortunatosi il polso della mano destra, è stato costretto prima a ritirarsi dal torneo di Barcellona e poi a rinunciare al Masters1000 di Madrid. Attorno a queste defezioni si sono costruite varie interpretazioni che Puppo ha giudicato in modo chiari: “Nel dare le notizie si gioca a bim bum bam. Non c’è una fonte diretta su questo allarmismo dalla Spagna. Quando Alcaraz ha fatto la conferenza senza domande, lui ha detto che spera di tornare e la lesione è più seria del previsto. Allora potevi pensare che avrebbe saltato Madrid e Roma, ma il Roland Garros? Non ci sono indicazioni in questo senso“.

“Prima di parlare di rinuncia a Parigi, bisogna avere un po’ più di calma nel diffondere certe considerazioni. E’ stato anche interpellato Feliciano Lopez, ma alla fine lui ha giudicato sulla base di quello che può sapere lui. Dire di aver avuto un infortunio simile a quello di Carlitos, può voler dire tutto o niente“, ha sottolineato Puppo.

Il giornalista/telecronista di Eurosport ha anche toccato altri temi, come la gestione della programmazione di Jannik Sinner: “Sinner aveva già previsto di giocare Madrid, era nei suoi programmi. Non c’entrano nulla i discorsi legati alle assenze di Alcaraz e Djokovic. Poi sono situazioni che vengono valutate quotidianamente. Jannik ragiona giorno per giorno, guardando in casa propria“.

Infine, ha evidenziato la complessità del momento per Alcaraz: “Per lui è una situazione difficile, lui è infastidito anche dalla reazione sui social dopo la sconfitta contro Sinner a Montecarlo, cosa di cui ha parlato in conferenza stampa a Barcellona“.

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