Ranking WTA (6 aprile 2026): Sabalenka in vetta e Paolini ottava, nessuna variazione nelle prime 10

Settimana relativamente tranquilla nel circuito WTA. O meglio, ricca di sorprese lontano dal vertice, sostanzialmente immutata nelle parti alte. Questo è il responso di ciò che si è visto tra Bogotá e (soprattutto) Charleston, gli ultimi due tornei che hanno portato al successo le teste di serie numero 1 iniziali.

Se questo non cambia nulla per Jessica Pegula, che quinta era e quinta rimane, la ceca Marie Bouzkova recupera due posti ed è al 24° posto. Le storie sono però delle finaliste, soprattutto l’ucraina Yuliia Starodubtseva che in un sol colpo guadagna 36 posti e va al numero 53, diventando la terza del suo Paese. +21 (71) anche per l’ungherese Panna Udvardy.

Nessuna variazione per Jasmine Paolini, che resta ottava e tale rimarrà anche la prossima settimana dopo la Billie Jean King Cup. Il vero affare di classifica ripartirà da Stoccarda, con uno dei tornei più forti al mondo nonostante sia un 500 (e che 500: l’ultima dell’entry list a oggi è la cinese Qinwen Zheng).

RANKING WTA

Lunedì 6 aprile 2026

1 Aryna Sabalenka 11025

2 Elena Rybakina 8108

3 Coco Gauff 7278

4 Iga Swiatek 7263

5 Jessica Pegula 6243

6 Amanda Anisimova 5995

7 Elina Svitolina 3965

8 Jasmine Paolini 3907

9 Victoria Mboko 3531

10 Mirra Andreeva 3121

Non ci sono molte variazioni nel resto della questione italiana. Elisabetta Cocciaretto, con il terzo turno a Charleston, guadagna un posto, ma visto l’andamento contro Pegula nel terzo turno si è anche sperato in qualcosa di più. Per il resto i cambiamenti sono minimi e ci sarà da attendere per qualche situazione “maggiore”.

TOP 10 ITALIANE

Lunedì 30 marzo 2026

8. Jasmine Paolini 3907

42. Elisabetta Cocciaretto 1310 (+1)

147. Lucrezia Stefanini 526 (+1)

152. Nuria Brancaccio 506 (-2)

163. Lucia Bronzetti 456 (-2)

189. Lisa Pigato 383 (-2)

210. Silvia Ambrosio 329 (-2)

224. Camilla Rosatello 310 (+2)

248. Jessica Pieri 276

265. Jennifer Ruggeri 259 (+2)